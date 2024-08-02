奧運桌球／還是贏不了樊振東！張本智和無悔　賽後做出熱血發言

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賽後，樊振東坦言今天被張本智和施加了很多壓力，直言對方無論在技術、還是戰術上都發揮出色，「第一局我覺得算是自己比較被動，但第2局開始到第7局，他的發揮一直都很穩定，一直在給我施壓，把我逼到了絕境，我覺得自己還是比較堅定，沒想過輸，更多的是投入在比賽上。」
第5局張本智和拿下聽牌，爆冷的氛圍來到最高點，樊振東談及當下心情說：「確實今天很被動，在場上很糾結，有時候一些細微的調整會產生全局變化，那時兩個人都繃個非常緊，如果哪個球可以再堅持一下、再頂一下，局面就會開闊一些，我那時候我的發球和接發球都比較堅定。」
樊振東過去對張本智和也有過敗績，但他認為這些失利對自己是有幫助的，「比賽輸贏是一個結果，但過程中我怎麼樣去做得更好，遇到困難怎麼樣去克服，這是我作為運動員在場上能做到一件事。輸球這件事，如果不傷害你的自信，我覺得每一場比賽都是新的開始。」
張本智和直言自己已打出所有 希望4年後能戰勝樊振東
張本智和在奧運前大量參加比賽，今天他的正手發揮和臨場調整讓人驚艷，最終輸球他受訪時眼眶泛紅，難過地表示，比賽打得精采，但輸球還是很懊悔，「可以說我發揮了100%的實力，但還是贏不了他。」
張本智和說，他很享受這場比賽，「這絕對是比3年前更好的成績，而且是一場很棒的比賽。如果我在接下來的4年裡繼續加強自己，我一定會變得更好。除了沒有贏得獎牌之外，我認為有什麼需要悲觀的。」
「四年後，當被問到，『你認為誰會贏，張本還是樊振東？』如果回答是：『也許是張本？』如果是這麼說的話，那我認為就是時候是我獲得金牌了。」張本智和最後如同自己贏下比賽一樣，熱血地說道，就這場比賽而論，他確實可以昂首走出球場。
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