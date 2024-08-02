奧運現場／高球首輪潘政琮獵鷹抓3鳥暫居21名 俞俊安並列49名
2024巴黎奧運男子高球項目1日展開賽程，上屆奧運銅牌潘政琮，以及俞俊安代表我國征戰，潘政琮在第一回合繳出低於標準桿2桿的69桿成績，目前並列第21名，至於首度參戰五環殿堂的俞俊安則繳出高於標準桿2桿的73桿，並列第49名。
特派記者路皓惟/巴黎報導
潘政琮在上屆東京奧運演出不可思議的逆轉秀，為台灣贏得有史以來的第一枚奧運高球銅牌，寫下歷史紀錄。今年第二度征戰奧運，潘政琮在第一回合第1洞雖然吞下柏忌，但第3洞打下老鷹，並在第8洞抓下小鳥，後9洞打出2次博蒂，以及在第16、17洞吞下柏忌，以69桿繳卡，暫時並列第21名。
旅美好手俞俊安迎來奧運初體驗遇到一些亂流，出現6次柏忌，捕獲1隻老鷹和2隻小鳥，以高於標準桿2桿的73桿繳卡，目前暫時並列第49名，明日第二回合將再接再厲。
高球首回合賽事，日本名將松山英樹暫以低於標準桿8桿的63桿領先群雄，美國好手Xander Schauffele以低於標準桿6桿的65桿位居第2，智利選手Joaquín Niemann、阿根廷選手Emiliano Grillo，以及韓國金周亨以低於標準桿5桿的66桿並列第3名。