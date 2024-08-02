獨家專訪／台灣之光！黃啟芳首位奧運頒獎人　願提供價值1億神駒

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代表FEI參與奧運 成為台灣首位奧運頒獎人
黃啟芳此次來到巴黎，主要是代表FEI參與奧運活動，主要負責監督賽事規則執行，並接待各國政要與國際奧會委員。黃啟芳表示：「這次最主要是代表國際馬術總會，奧運的參賽選手來自全世界，我們負責所有賽事的規則和招待奧運的各國政要及國際奧會委員。」
本屆巴黎奧運黃啟芳擔任馬術項目頒獎人，成為台灣史上第一人，他說：「頒獎一般會保留給國際奧會委員或長官。如果他們不克參加，將由我們國際馬術總會的資深副會長或理監事來進行頒獎。」
在2022年FEI國際馬術總會會員大會上，黃啟芳以超過95%的壓倒性支持連任FEI副會長，不負眾望為華人爭光。憑藉出色的語言能力和對馬術的熱愛，黃啟芳贏得了眾多國際朋友的認同。
價值破億神駒相助 為台灣選手爭取機會
黃啟芳致力於推動台灣馬術運動，多次為台灣選手爭取國際參賽經費，並爭取更多國際馬術比賽在台灣舉辦，讓發展中國家的選手有機會來台交流。黃啟芳也期待通過爭取主辦FEI國際年會，吸引各國重要人士前來，進一步提升台灣在國際上的能見度。
已經投入馬術運動超過30年的黃啟芳，積極為台灣馬術選手創造更多機會。他表示：「如果台灣選手需要馬匹，我可以協調處理，只要台灣選手有需求，有站上國際大賽的能力，我一定全力幫助選手，提供價值超過1億台幣的世界頂級馬匹。」
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