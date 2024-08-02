陳念琴完勝巴西進8強！戰勝癌症重返奧運　比賽中一句話惹哭全台

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而在第一回合結束時，陳念琴回到藍色角落休息，教練柯文明不斷鼓勵並提醒陳念琴在下回合可以嘗試的改變，相當享受在比賽中的陳念琴在聽完提點後，眼神堅定的向柯文明說「相信我！我做得到」，並在雙手擊拳後和柯文明擁抱，最後自信的回到擂台繼續作戰。
這感人一幕令網友和粉絲們看見「超越勝負的感動」，頂尖運動員背後無數時間的努力，不斷背負傷痛訓練，都只為了場上幾分鐘的出賽能有好表現，更何況陳念琴歷經了和癌症的對抗，整整停練1年還要進行一連串治療，直到確認體內癌細胞全數消失，還要重新建立身體和心態才能返回賽場。
陳念琴這句「相信我！我做得到」在賽後備受討論，網友們紛紛表示「你要怎麼不喜歡念琴」、「聽到這句話當下，前幾秒只想著要打贏對手的想法完全昇華到另一個境界」、「充滿正面能量的人永遠不會被打倒」、「這才是真正的體育，讓選手激發出更好的自己」。
值得關注的是，陳念琴除了「相信我！我做得到」之外，本場比賽中與柯文明也有相當可愛的互動，當時第2回合結束，陳念琴明顯在擂台上保有優勢，柯文明也被陳念琴的氣場感染，在休息時間對著陳念琴說：「玩她啦，會不會玩？」陳念琴也立刻回應「玩啦！」相信無論是身為選手或觀眾，「比起勝負和獎牌，享受比賽或許更讓人感到快樂，也更讓人喜歡體育的魅力」。
🟡陳念琴小檔案（台灣首位參賽奧運女拳擊手）
📍出生：台灣花蓮布農族
📍生日：1997年5月10日（27歲）
📍身高：169公分
📍巴黎奧運參賽項目：女子拳擊66公斤級
🟡歷年獎項
📍金牌
2022亞洲拳擊錦標賽70公斤級
2018年世界拳擊錦標賽69公斤級
2013世界青年拳擊錦標賽75公斤級
📍銀牌
2014青年奧林匹克運動會75公斤級
📍銅牌
2022杭州亞運66公斤級
2017亞洲拳擊錦標賽75公斤級
2016世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級
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