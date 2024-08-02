鄭怡靜橫掃波蘭「10:0」故意失誤？真實理由超意外：桌球界潛規則

陳念琴完勝巴西進8強！戰勝癌症重返奧運　比賽中一句話惹哭全台

▲「拳擊女王」陳念琴（右）挺進巴黎奧運8強，曾是抗癌鬥士的她，開朗樂觀的性格備受喜愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲「拳擊女王」陳念琴（右）挺進巴黎奧運8強，曾是抗癌鬥士的她，開朗樂觀的性格備受喜愛。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

台灣「拳擊女王」陳念琴昨（1）日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級賽事中，以大比分5:0擊敗大會第3種子、來自巴西的 Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強，陳念琴本身開朗樂觀的性格一直都備受喜愛，但她卻曾在上屆東京奧運前罹患淋巴癌，抗癌重返賽場令人動容，而他在昨日賽事局間，對著教練說的一句「相信我！我做得到」，更是惹哭全台灣人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在吳詩儀陳確定會替台灣拿下一面獎牌後，同為拳擊好手的陳念琴帶著強大的意志和信心面對16強賽事，就算對決大會第3種子，陳念琴進場時還是維持一慣的樂天，單腳跳出隔板可愛進場，第一回合陳念琴就強勢進攻，連續幾波直拳搭配防守反擊，都能轉換為有效得分，一舉獲得5位裁判青睞。

▲台灣女將陳念琴今(1）日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒去年泛美運動會金牌、巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣女將陳念琴在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，局間與教練的互動既感動又逗趣。（圖／美聯社／達志影像）
而在第一回合結束時，陳念琴回到藍色角落休息，教練柯文明不斷鼓勵並提醒陳念琴在下回合可以嘗試的改變，相當享受在比賽中的陳念琴在聽完提點後，眼神堅定的向柯文明說「相信我！我做得到」，並在雙手擊拳後和柯文明擁抱，最後自信的回到擂台繼續作戰。

這感人一幕令網友和粉絲們看見「超越勝負的感動」，頂尖運動員背後無數時間的努力，不斷背負傷痛訓練，都只為了場上幾分鐘的出賽能有好表現，更何況陳念琴歷經了和癌症的對抗，整整停練1年還要進行一連串治療，直到確認體內癌細胞全數消失，還要重新建立身體和心態才能返回賽場。

▲27歲的陳念琴三度站上五環殿堂，本次特別把頭髮染成台灣國旗的配色。（圖／記者廖聿偉攝）
▲27歲的陳念琴第3度站上奧運殿堂，相當有望替中回隊在拳擊項目再奪下一面獎牌。（圖／記者廖聿偉攝）
陳念琴這句「相信我！我做得到」在賽後備受討論，網友們紛紛表示「你要怎麼不喜歡念琴」、「聽到這句話當下，前幾秒只想著要打贏對手的想法完全昇華到另一個境界」、「充滿正面能量的人永遠不會被打倒」、「這才是真正的體育，讓選手激發出更好的自己」。

值得關注的是，陳念琴除了「相信我！我做得到」之外，本場比賽中與柯文明也有相當可愛的互動，當時第2回合結束，陳念琴明顯在擂台上保有優勢，柯文明也被陳念琴的氣場感染，在休息時間對著陳念琴說：「玩她啦，會不會玩？」陳念琴也立刻回應「玩啦！」相信無論是身為選手或觀眾，「比起勝負和獎牌，享受比賽或許更讓人感到快樂，也更讓人喜歡體育的魅力」。

🟡陳念琴小檔案（台灣首位參賽奧運女拳擊手）
📍出生：台灣花蓮布農族
📍生日：1997年5月10日（27歲）
📍身高：169公分
📍巴黎奧運參賽項目：女子拳擊66公斤級

🟡歷年獎項
📍金牌
2022亞洲拳擊錦標賽70公斤級
2018年世界拳擊錦標賽69公斤級
2013世界青年拳擊錦標賽75公斤級

📍銀牌
2014青年奧林匹克運動會75公斤級

📍銅牌
2022杭州亞運66公斤級
2017亞洲拳擊錦標賽75公斤級
2016世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運拳擊／陳念琴5：0強勢擊敗巴西第3種子！連2屆奧運都挺進8強

奧運現場／「拳擊女王」陳念琴越打越猛！4：1勝多國Maria晉16強

獨／吳詩儀家「文湖21雞湯麵」電話被打爆！ 鐵粉「外送單」示愛

台灣奧運首牌來了！拳擊吳詩儀家麵店湧5星好評　狂刷：台灣之光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選