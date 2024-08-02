揭露戴資穎生涯賺多少！2022年已是史上獎金王　退休爽過嶄新人生

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世界羽壇累積最高薪的球員
根據世界羽球聯盟（BWF）公布的2023年個人累積獎金，戴資穎去年光獎金就賺進36萬7450美元（約1160萬台幣），而過去在戴資穎最顛峰的時刻，獎金累積更可觀。
根據外媒報導，戴資穎15歲開啟職業生涯，羽球世界巡迴賽、世錦賽、大獎賽等國際賽事，累積超過30冠紀錄。且在2022年，生涯總獎金就已經達到186萬4093美元（約5900萬台幣），成為世界羽壇累積最高薪的球員。
另外，戴資穎的高人氣，也讓她代言不斷，尤其2018年雅加達亞運奪金後，一直到東京奧運奪銀，電視台充滿小戴的廣告，根據媒體報導統計，戴資穎光是廣告、代言費已賺進逾2500萬。
戴資穎退休生活無虞
不僅如此，戴資穎已是合庫的職員，因為在國際賽表現優異，目前她的職位已屬於中階主管，近年營養金推估達到12萬元，即使退休後可能沒有營養金，但仍有固定薪資，生活將非常優渥。
戴資穎曾透露，經過長年的征戰，的確感受到身心俱疲，退休後想好好休息、陪家人，甚至「以後想要生3個小孩」當3寶媽，如今最後一舞落幕，戴資穎生涯也已經賺進大把銀子，可以好好享受退役生活。
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