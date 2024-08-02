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揭露戴資穎生涯賺多少！2022年已是史上獎金王　退休爽過嶄新人生

▲台灣羽球一姊戴資穎完美告別，生涯已賺進破億，可以好好享受生活。（圖／中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎完美告別，生涯已賺進破億，可以好好享受生活。（圖／中華奧會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣羽球球后戴資穎在今年巴黎奧運提前在小組賽出局，這極有可能是小戴生涯的最後一場比賽。盤點戴資穎逾15年的羽球生涯，推估已賺進破億元台幣，只要好好理財，退休生活應該非常舒適。

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戴資穎在2021年東京奧運奪銀，可選擇一次領取700萬台幣或月領3.8萬元的國光獎金，加上曾蟬聯逾200週羽球球后，生涯在各大國際賽戰功彪炳，獎金收入也非常可觀。

▲戴資穎在2022年，生涯總獎金就已經達到186萬4093美元（約5900萬台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在2022年，生涯總獎金就已經達到186萬4093美元（約5900萬台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
世界羽壇累積最高薪的球員

根據世界羽球聯盟（BWF）公布的2023年個人累積獎金，戴資穎去年光獎金就賺進36萬7450美元（約1160萬台幣），而過去在戴資穎最顛峰的時刻，獎金累積更可觀。

根據外媒報導，戴資穎15歲開啟職業生涯，羽球世界巡迴賽、世錦賽、大獎賽等國際賽事，累積超過30冠紀錄。且在2022年，生涯總獎金就已經達到186萬4093美元（約5900萬台幣），成為世界羽壇累積最高薪的球員。

另外，戴資穎的高人氣，也讓她代言不斷，尤其2018年雅加達亞運奪金後，一直到東京奧運奪銀，電視台充滿小戴的廣告，根據媒體報導統計，戴資穎光是廣告、代言費已賺進逾2500萬。

台灣羽球一姐戴資穎只要好好理財，推休生涯無虞。（圖／Badmintonphoto）
台灣羽球一姐戴資穎只要好好理財，推休生涯無虞。（圖／Badmintonphoto）
戴資穎退休生活無虞

不僅如此，戴資穎已是合庫的職員，因為在國際賽表現優異，目前她的職位已屬於中階主管，近年營養金推估達到12萬元，即使退休後可能沒有營養金，但仍有固定薪資，生活將非常優渥。

戴資穎曾透露，經過長年的征戰，的確感受到身心俱疲，退休後想好好休息、陪家人，甚至「以後想要生3個小孩」當3寶媽，如今最後一舞落幕，戴資穎生涯也已經賺進大把銀子，可以好好享受退役生活。

▲台灣羽球一姊戴資穎發文透露，自己原本不知道可以撐到奧運開打，沒想到還打到第二輪。（圖／中華奧會提供）
▲台灣羽球一姊戴資穎發文透露，自己原本不知道可以撐到奧運開打，沒想到還打到第二輪。（圖／中華奧會提供）

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