獨家專訪／台灣馬術為何難登奧運？黃啟芳揭現實面　陳少曼將再戰

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自2016年里約奧運的汪亦岫和上一屆東京奧運的陳少曼以來，連續兩屆奧運會都有台灣選手參賽，但今年巴黎奧運沒有台灣選手獲得資格。黃啟芳指出，汪亦岫和陳少曼長期在歐洲訓練，相對容易取得資格與積分，而台灣選手大多數時間在國內訓練，僅在最後階段前往歐洲，因而取得奧運積分和參賽機會相對較少。
黃啟芳表示：「對於台灣選手來說，想要進入奧運、世界盃或世錦賽，主要的挑戰在於積分的取得，而大多數大型比賽都在歐洲舉行。」
馬匹養護高昂成本 台灣馬術持續弩力中
台灣發展馬術目前最大的困境在於馬蹄和馬匹照顧成本昂貴，馬匹價格從50萬到數百、數千萬都有，頂級馬匹甚至突破1億台幣，每匹馬每月的飼養費少說數十萬，整年下來花費不斐，因此馬術也被認為是貴族運動。
黃啟芳指出，「如果將馬匹放在台灣，運輸成本高昂，且比賽機會少，選手在台灣無法充分發揮實力，因此，優秀的馬匹通常會放在歐洲，台灣的訓練環境和比賽機會相對有限。像台灣這類的海島國家，以及其他亞洲國家，馬匹運輸都需要仰賴飛機運送，這也增加成本預算和難度。」
國外馬術運動的資源相對較豐富，從事馬術的人口眾多，台灣馬術運動還有很大的努力空間，但隨著越來越多選手投入馬術運動，黃啟芳看好台灣馬術選手將再次登上五環殿堂。他提到，目前陳少曼已重新開始參與比賽，有望參與下一屆2028年洛杉磯奧運。
日本馬術摘銅 激勵亞洲國家推動馬術發展
日本馬術隊此次奧運摘銅的故事激勵人心，但過程中也有不少曲折，黃啟芳透露，「日本隊在越野障礙賽後，由於其中一匹馬未能通過檢查，不得不由另一匹馬替補，這導致被罰20分。即便如此，他們仍在最後一回合的場地障礙賽中依然表現出色，三名選手都未被扣分，這是非常值得敬佩的。」
日本馬術優異的表現為其他亞洲國家帶來啟發，黃啟芳對台灣馬術的未來充滿信心，「只要我們好好栽培選手，未來台灣乃至整個亞洲的馬術水準都會有顯著提升。」
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