擔心經濟衰退將至！美股指數「先揚後挫」　道指收跌494點

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新數據引發了人們對於經濟衰退，以及聯準會降息恐怕「為時已晚」的擔憂，10年期公債殖利率也自2月以來、首次跌破4%水平。
「美國羅傑歐期貨公司」（R.J. O’Brien and Associates）總經理菲茨帕特里克（Tom Fitzpatrick）認為，聯準會會議後獲得的數據表明，人們開始擔心，經濟可能無法實現軟著陸，而且聯準會已經搖擺太久了。
金融市場研究公司「FWDBONDS」的首席經濟學家魯普基（Chris Rupkey）也指出，週四公布的數據，暗示經濟在波動中出現下滑，儘管聯準會今年可能會降息不只1次，但經濟衰退之風似乎正在猛烈襲來。
1日收盤，美股道瓊指數下跌494.82點，或1.21%，收40347.97點；那斯達克指數下跌405.26點，或2.3%，收17194.15點；標普500指數下跌75.62點，或1.37%，收5446.68點；費城半導體指數下跌373.60點，或7.14%，收4859.59點。
焦點個股方面，科技股急瀉，晶片股王輝達（Nvidia）股價跌約6.7%，電動車大廠特斯拉（Tesla）跌約6.6%，晶片股Arm公布上季業績，收入按年增長39%至9.39億美元，超過市場預期，但由於公司沒有上調全年業績指引，股價挫約15.7%。