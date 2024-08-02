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擔心經濟衰退將至！美股指數「先揚後挫」　道指收跌494點

▲美股週四表現「先揚後挫」，主要指數全收跌，其中道指收盤時下挫494.82點。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股週四表現「先揚後挫」，主要指數全收跌，其中道指收盤時下挫494.82點。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國經濟數據轉差，市場擔憂衰退將至 ， 美股出現恐慌拋售 ，週四表現「先揚後挫」，主要指數全收跌，其中道指一度瀉744點，收盤時跌幅收窄，仍挫494.82點。

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綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會（Fed）在新的經濟數據公布前一天，宣布利率維持不變，當時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，9月份不排除降息，給投資者帶來了一些希望。然而，在非農就業報告發布之前，數據顯示美國上週初請領失業金的人數超乎預期，首次申請人數創2023年8月以來新高，7月製造業活動亦連續第4個月萎縮，創下8個月來最大萎縮幅度。

新數據引發了人們對於經濟衰退，以及聯準會降息恐怕「為時已晚」的擔憂，10年期公債殖利率也自2月以來、首次跌破4%水平。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週暗示，9月份不排除降息，給投資者帶來了希望；然而隨著新經濟數據公布，市場開始擔憂經濟衰退的風險。（圖／美聯社／達志影像）
「美國羅傑歐期貨公司」（R.J. O’Brien and Associates）總經理菲茨帕特里克（Tom Fitzpatrick）認為，聯準會會議後獲得的數據表明，人們開始擔心，經濟可能無法實現軟著陸，而且聯準會已經搖擺太久了。

金融市場研究公司「FWDBONDS」的首席經濟學家魯普基（Chris Rupkey）也指出，週四公布的數據，暗示經濟在波動中出現下滑，儘管聯準會今年可能會降息不只1次，但經濟衰退之風似乎正在猛烈襲來。

1日收盤，美股道瓊指數下跌494.82點，或1.21%，收40347.97點；那斯達克指數下跌405.26點，或2.3%，收17194.15點；標普500指數下跌75.62點，或1.37%，收5446.68點；費城半導體指數下跌373.60點，或7.14%，收4859.59點。

焦點個股方面，科技股急瀉，晶片股王輝達（Nvidia）股價跌約6.7%，電動車大廠特斯拉（Tesla）跌約6.6%，晶片股Arm公布上季業績，收入按年增長39%至9.39億美元，超過市場預期，但由於公司沒有上調全年業績指引，股價挫約15.7%。

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