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麟洋配晉級4強太神了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

▲李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，在奧運羽球男子雙打持續發威，以直落2打敗泰國組合晉級4強，將持續拼衛冕金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，在奧運羽球男子雙打持續發威，以直落2打敗泰國組合晉級4強，將持續拼衛冕金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼的在進行當中！賽事來到第8天，在（1）日的賽事當中，中華隊場場精彩，觀眾看到都直呼：「這根本是金牌戰」，雖然在桌球男單林昀儒、桌球女單鄭怡靜無緣4強，但卻是打出精彩的一戰；而李洋、王齊麟組成的「麟洋配」，在奧運羽球男子雙打持續發威，以直落2打敗泰國組合晉級4強，將持續拼衛冕金牌。《NOWnews》也在特別整理出奧運從開賽至今第7天中華隊的總戰績。

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名的國家由「中國」領先，總計拿下11金7銀6銅；第二名「美國」終於追上，總計拿下9金15銀13銅，獎牌數34面也是所有國家最多；第三名則是地主隊「法國」，總計拿下8金11銀8銅；而原本一直保持前段的日本，則是「8金3銀5銅」，排名第五，以些微差距輸給第四名澳洲的「8金6銀4銅」，獎牌榜出現大洗牌情況。未來賽事剩下10天，請大家持續為中華隊選手加油！以下是中華隊從7/27日至8/2凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、尚未完賽）：

🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步小組賽、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成2：0擊敗日本奈良岡功大晉級8強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：0擊敗擊敗泰國吉丁努蓬/宗國晉級4強
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟8強對戰泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren。（圖／中華奧會提供）
▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟8強對戰泰國組合Supak Jomkoh／Kittinupong Kedren，順利直落2挺進4強。（圖／中華奧會提供）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽

🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
📍女子單人射箭李彩綺不敵烏克蘭V. Marchenko止步64強
📍女子單人射箭邱意晴不敵日本野田紗月止步64強
📍女子單人射箭雷千瑩擊敗美國C. Kaufhold晉級16強

▲中華射箭隊四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽，以7：1擊敗哥倫比亞38歲老將Rendon Martinez，順利晉級32強。（圖／奧會提供）
▲中華射箭隊四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽，射飛世界第一美國C. Kaufhold晉級16強。（圖／奧會提供）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜8強不敵中國孫穎莎無緣4強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒8強不敵法國LeBrun無緣4強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

▲桌球好手林昀儒1日在巴黎奧運桌球男單8強賽中敗給法國選手勒布倫，無緣晉級4強。(中華奧會提供)
▲桌球好手林昀儒1日在巴黎奧運桌球男單8強賽中敗給法國選手「眼鏡弟」勒布倫，無緣晉級4強。(中華奧會提供)
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴16強擊敗擊敗巴西Santos晉級8強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲陳念琴在32強奧運拳擊賽事強勢出擊，以4：1力退多明尼加好手Moronta Hernandez，今對上巴西第3種子Barbara Maria Dos Santo，她首回合也打得強勢，連續的進攻直拳，成為佔上風的一方，也獲得5位裁判的青睞。（圖／美聯社／達志影像）
▲陳念琴在32強奧運拳擊賽事強勢出擊，16強對上巴西第3種子Barbara Maria Dos Santo，也獲得5位裁判的青睞，晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣20強準決賽

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜惜敗捷克組合黑馬穆霍娃/諾絲可娃無緣4強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，無緣創造台灣新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女雙8強，我國謝淑薇／曹家宜以1：2不敵捷克Linda Noskova／Karolina Muchova，無緣創造台灣新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽

🟡高爾夫球
📍男子個人高爾夫球潘政琮第一日資格賽，低於標準桿2桿暫居第21名
📍男子個人高爾夫球俞俊安第一日資格賽，高於標準桿2桿暫居第49名

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