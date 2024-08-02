江蕙被蔣萬安兩度點名大巨蛋開唱！二姐深夜回應了：很想念大家
台語樂壇天后江蕙（二姐）封麥9年，台北市長蔣萬安日前表示，大巨蛋消防安檢審查最快9月通過，他私心期盼江蕙能夠在大巨蛋復出辦演唱會，昨（1）日又再度向二姐喊話，希望江蕙可以思考復出開唱一事，對此，江蕙深夜回應：「非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。」
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，江蕙經紀人陳子鴻在臉書發文，轉達江蕙本人對於蔣萬安點名復出開唱的可能性，「謝謝市長的抬愛，已將訊息轉達給二姐。二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。」言下之意，江蕙似乎婉拒蔣萬安的提議。
不過陳子鴻給外界一絲希望，打趣地說：「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈！」貼文一發出，網友紛紛表示：「要堅持不斷的邀請二姐」、「有談有希望，哦YA」、「約一下啦...」、「期待二姐再開麥！」
大巨蛋9月可辦演唱會 蔣萬安兩度邀江蕙開麥
蔣萬安上月31日受訪時說，台北大巨蛋確定10月先舉辦國慶晚會，後續歡迎歌手接洽來此場地開唱，他個人私心盼望江蕙能夠在大巨蛋辦復出演唱會，「因為我結婚的時候跟我太太進場，我們是唱江蕙的〈家後〉，所以當然我自己個人的心願啦！」
昨天，蔣萬安又提及此事，坦言江蕙是他心中永遠的天后，非常期待二姐能夠思考是否復出，且非常多的民眾也很期待她能夠站上大巨蛋，「但我想這還要再進一步溝通。」