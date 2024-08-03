盤點奧運爭議／楊勇緯淘汰遭編劇消遣　JK羅琳質疑拳擊林郁婷性別

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《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），近期在推特轉發英國媒體《衛報》報導，內文中質疑包括中華隊拳擊好手林郁婷等選手的性別爭議，她寫下：「怎樣才能結束這種瘋狂呢？當一個女性拳擊手留下一生無法抹滅的傷口、又或者一位女性拳擊手被殺害？」由於JK羅琳過去就是「衛道人士」，多次抨擊「跨性別」選手跟人士，因此也被認為立場與發言十分偏頗。
國際奧會昨（2）日也發表聯合聲明，強調所有參加2024年巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定，替林郁婷背書。
黃筱雯因誤判吞敗落淚 被踩跌倒卻被判擊倒
黃筱雯在2024巴黎奧運女子拳擊賽16強登場，對決頭號種子Stanimira Petrova，黃筱雯一度把對手牙套打飛，但黃筱雯在第3回合被對手踩到腳跌倒，裁判疑似誤判成被擊倒，還開始讀秒，最終黃筱雯1：4敗下陣來，提前止步。黃筱雯強調，「是她踩到我，裁判當下還跟我比OK，但都讀秒了，印象分數肯定不好。」提前在16強被淘汰，黃筱雯也難過落淚，「其實跟對手差距不大，是可以贏下來的，很可惜。」
楊勇緯奧運止步8強 北影編劇開玩笑「直接變楊緯」
台灣「柔道男神」楊勇緯意外在8強止步，敗部復活賽第1場又敗給宿敵永山龍樹，無緣連兩屆奪牌。曾寫過《帶我去月球》、《江湖無難事》知名編劇馮勃棣，對於楊勇緯的表現，他在臉書表示「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯」，雖然他笑稱是玩文字遊戲，仍遭到大批網友炎上。
輿論延燒，馮勃棣發文道歉，「前天晚上，我拿奧運國手的諧音開了一個很不妥的玩笑，非常瞎，鄭重道歉。除了向大家，也向楊勇緯先生道歉致意。」馮勃棣解釋自己有玩脫口秀，對地獄哏的接受度比較寬。道歉文扯到脫口秀，也再度被網友砲轟。
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