周天成2:0橫掃奈良岡！觀眾全愣：後面女子超搶戲　身分跌破眼鏡

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「她確實不是教練喔！是周天成的物理治療師、好夥伴，人稱高姐的高敏珊」、「超級喜歡高姐！有她在就覺得小天心態穩很多」、「她叫做高姐喔！是小天的物理治療師」、「高姐是周天成物理治療師，真的超級可愛的，每次得分失分都能看到高姐的正能量啦！」
沒有教練的周天成！每個運動員背後都需要一個「高姐」
事實上，你很難想像羽球一哥周天成其實是沒有教練的，在2019年周天成與當時教練馮勝杰結束合作關係時，周天成就接受外媒訪問表示：「我希望能夠走獨立思考的道路，並且自己找尋問題，做出調整加強自己弱點的方法，雖然比賽沒有教練陪同在羽球界罕見，但我認為這種方式適合我。」到近年也只有請日本老師合作進行神經訓練，提高頭腦與身體的串聯，顯然在巴黎奧運完全發揮成效，狀態極佳。
而這位在周天成比賽在身後加油打氣的女人，就是他的「物理治療師」高敏珊，並非教練，每當周天成有比賽時，高姐就會坐在教練席給予小天最大鼓勵，她不會對周天成指導戰術、不會有任何的責罵，她盡責的做好陪伴的工作，不論得分還是失分，高姐都傳遞正能量給小天，甚至感染全場觀眾，是周天成在比賽中的最強後盾。
高姐提包包速度超快網友笑翻！畢生夢想太催淚
除了高姐身分備受討論之外，最爆笑的是高姐那「迅雷不及掩耳的拿包包換場速度」，每當選手要換場時，高姐都狂飆衝到小天的球袋區提起球袋，接著就往另一邊飛奔過去，讓許多網友笑翻表示：「提包包這個速度我服了！」、「高姐真的超級可愛，怎麼能不當高姐粉絲」、「高姐真的太可愛，換場提包包速度全世界第一。」
今年5月，台灣羽球男團在湯姆斯盃勇奪銅牌，締造隊史最佳成績，在頒獎典禮上，周天成的物理治療師高敏珊也隨隊站上頒獎台一同領獎，當時高姐也在IG分享心聲表示：「我畢生的夢想，就是全力Push我們台灣的選手，站上國際賽事頒獎台，今後我也會全力以赴，繼續支持我們台灣的選手，同心而戰，是我的心願！」讓大批球迷感動不已。