遭控入侵委內瑞拉！馬斯克回應馬杜洛「戰帖」：贏了送你去火星
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），近日被質疑涉嫌選舉舞弊、打壓政敵，以不正當的手段贏得連任，在委國引發廣大抗議潮，許多同樣位於南美的國家都看不下去，喊話要他公布真實的選舉數據與結果，而馬杜洛回覆的方式則是驅逐這些國家派駐的外交官員。後來他又將矛頭指向知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk），指控對方企圖以太空火箭入侵委內瑞拉，並對馬斯克下戰帖；對此馬斯克則表示接受，還反嗆馬杜洛：「輸了請下台，贏了我免費送你去火星。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，馬斯克在委國大選結果出爐後，曾發文譏諷「獨裁者馬杜洛應該感到羞愧」，還分享了委內瑞拉人撕毀馬杜洛照片、推翻查韋斯雕像的影像，惹火後者，因而在影片中公開點名，指控馬斯克躲在幕後攻擊委內瑞拉，還針對委國國家選舉委員會（CNE）發起駭客行動，說：「馬斯克，你很絕望，控制自己，不然你會像那些右翼美國政客一樣失敗。誰敢惹我，誰就會凋零。誰惹委內瑞拉，誰就會凋零，伊隆馬斯克。你想打架嗎？那就來吧，伊隆馬斯克。」
馬杜洛並嗆道，他身為玻利瓦爾（委內瑞拉獨立英雄）和查維茲（前總統）的傳人，不會怕馬斯克：「來吧，無論你想在哪裡，就像我們在加拉加斯的社區中說的那樣。如果你想要，我也想要，伊隆馬斯克。只要說出地點就好。」
不甘示弱的馬斯克隨即又在X平台上，以西班牙語回嗆：「一頭驢子知道的都還比馬杜洛多」、「很抱歉將這頭可憐的驢子與馬杜洛相比，這對動物王國是一種羞辱。」2人隔空交火越演越烈。
對於馬杜洛下的戰帖，馬斯克表示接受：「如果我贏了，他就要辭去委內瑞拉獨裁者的職位。若是他贏了，我就免費送他一趟火星之旅」，但他並不認為這場決鬥會真的發生，調侃馬杜洛肯定會臨陣退縮，還在另一則貼文打下：「我來找你了，馬杜洛。我會騎著驢子帶你到關達那摩監獄（美軍位於古巴的監獄）。」