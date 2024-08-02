獨／變頻冷氣帳單來了！只開27度、1個月不關機實測　電費超意外

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變頻冷氣實測狂吹24小時！1個月不關機電費出爐
而《NOWnews》記者在6月底就關注到該議題，因此也來挑戰都市傳說，從7月1日至8月1日下午6點截止計算，以租屋處符合「一級變頻冷氣」、「只開27度+電風扇」、「離開長時間出門關閉」的條件下進行挑戰，扣除與室友一同出門時間，大約冷氣有6天至7天處於關機狀態。
而在符合上述條件之後，只要在家都是全天候不關機！一個月後電表數字從「21906」跳至「22097」，也就是說這一個月長達32天（含8月1日）的時間，整間房間的用電量一共是191度，以租屋處一度5元來看，總計花費955元，記者個人認為非常划算，與室友對分費用不到500元，完全不會在炎夏熱到，天天都能一覺好眠！
老舊冷氣吹的都是錢！變頻冷氣+台電吹法「超無敵」
然而從該實驗也可以應證，「一級變頻冷氣」省電給力程度相當高，即便是在一個月都不關機的狀態之下，耗電的程度還是非常的低！而一台冷氣的壽命大致上就是10年，哪怕你家是安裝「一級變頻冷氣」，但如果機型太老舊的話，也會提高耗電的程度，更別說那些定頻冷氣、窗型老舊冷氣吹的不是涼爽而是錢！夏日還長，趕緊汰換家中老舊冷氣才是王道。
而該實測值得注意的是，記者開的是台電推薦的「27度+電風扇」的吹法，因此僅能夠讓大家參考這個溫度區間的結果，如果平常都要開到24度、25度的朋友，千萬不要以這篇文章作為參考依據！如果民眾平常吹冷氣也都是台電推薦溫度的話，上班族常常朝九晚五，一天待在家都不到12小時，真的不要擔心電費爆炸，直接冷氣吹下去沒問題！