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獨／變頻冷氣帳單來了！只開27度、1個月不關機實測　電費超意外

▲不少人家中都已經換了「全新變頻冷氣」，但仍然不敢放肆地吹，就怕電費會爆掉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲不少人家中都已經換了「全新變頻冷氣」，但仍然不敢放肆地吹，就怕電費會爆掉。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日還在持續，每天氣溫居高不下，家中的冷氣也是一刻都不能停歇，然而雖然現在多數人家中已經改裝「變頻冷氣」，但仍然害怕電費暴漲問題，因此不敢放心地吹。而網友也非常好奇到底一級變頻冷氣的省電功力是否給力，如果只要待在家都24小時都沒關冷氣，電費到底要多少錢？《NOWnews》也實測只要在家就24小時不關冷氣的情況，並且開啟台電一直在大推的「27度加上電風扇」的方法，其電費結果讓人相當驚豔。

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從6月底開始，天氣就逐漸炎熱，到了7月初更是已經有地區飆破40度，讓冷氣話題相當活躍。而在7月過後，有不少網友已經在社群報價「27度+電風扇不關機安全過關！租屋處一度5元，電費790元！真的可行」、「聽說不關冷氣也很省電，只要是變頻冷氣的話，結果7月電費167度，不到850元讚啦。」

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲《NOWnews》記者挑戰27度冷氣吹一整個月不關機！電費出爐令人驚艷。（圖/記者張嘉哲攝）
變頻冷氣實測狂吹24小時！1個月不關機電費出爐

而《NOWnews》記者在6月底就關注到該議題，因此也來挑戰都市傳說，從7月1日至8月1日下午6點截止計算，以租屋處符合「一級變頻冷氣」、「只開27度+電風扇」、「離開長時間出門關閉」的條件下進行挑戰，扣除與室友一同出門時間，大約冷氣有6天至7天處於關機狀態。

而在符合上述條件之後，只要在家都是全天候不關機！一個月後電表數字從「21906」跳至「22097」，也就是說這一個月長達32天（含8月1日）的時間，整間房間的用電量一共是191度，以租屋處一度5元來看，總計花費955元，記者個人認為非常划算，與室友對分費用不到500元，完全不會在炎夏熱到，天天都能一覺好眠！

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▲實測只開27度+電風扇、只要在家就不關冷氣並且使用一級變頻冷氣機型，實測結果一個月用電量一共是191度。（圖/記者張嘉哲攝）
老舊冷氣吹的都是錢！變頻冷氣+台電吹法「超無敵」

然而從該實驗也可以應證，「一級變頻冷氣」省電給力程度相當高，即便是在一個月都不關機的狀態之下，耗電的程度還是非常的低！而一台冷氣的壽命大致上就是10年，哪怕你家是安裝「一級變頻冷氣」，但如果機型太老舊的話，也會提高耗電的程度，更別說那些定頻冷氣、窗型老舊冷氣吹的不是涼爽而是錢！夏日還長，趕緊汰換家中老舊冷氣才是王道。

而該實測值得注意的是，記者開的是台電推薦的「27度+電風扇」的吹法，因此僅能夠讓大家參考這個溫度區間的結果，如果平常都要開到24度、25度的朋友，千萬不要以這篇文章作為參考依據！如果民眾平常吹冷氣也都是台電推薦溫度的話，上班族常常朝九晚五，一天待在家都不到12小時，真的不要擔心電費爆炸，直接冷氣吹下去沒問題！

▲變頻冷氣、空調、冷氣遙控器。（圖／記者黃韻文攝）
▲冷氣不關機挑戰僅限27度+電風扇民眾參考！平常冷氣愛吹25度的民眾不要以此篇文章作為參考哦。（圖／記者黃韻文攝）

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