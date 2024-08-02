公開和戴資穎私訊挨轟「真的有夠愛蹭」 伊萊媽：不希望她被誤會
羽球天后戴資穎日前帶著兩腳膝蓋嚴重的傷勢參加巴黎奧運，最終不敵泰國選手、好友依瑟儂止步於小組賽，球員生涯最後一戰無緣爭奪獎牌，網紅「伊萊媽」Annie賽後在粉專分享和戴資穎的私訊截圖，心疼對方負傷上場且拚到最後，此舉被網友罵「真的有夠愛蹭」，對此，伊萊媽說明發文動機：「不希望她被誤會。」
記者楊穎軒／綜合報導
上月31日，伊萊媽在戴資穎惜敗依瑟儂後，於IG、Threads公開一張和戴資穎的對話紀錄，內容為之前她關心戴資穎膝蓋的傷勢，伊萊媽問：「妳的護具是因為腳傷還沒好嗎？」戴資穎回覆：「尚未完全好...」戴資穎並感謝伊萊媽觀賞自己的比賽。
遭指很愛蹭戴資穎熱度 伊萊媽說明發截圖動機
怎料，有網友直指伊萊媽很愛蹭戴資穎的熱度，「她負傷上陣大家都知道，有必要在這時候還把雙方私下的對話發出來，證明自己有給她加油嗎？」伊萊媽看到後親自回應，聲明有告知戴資穎發文一事，且是在賽後看見有人批評戴資穎，不希望有人誤會她，才選擇貼出私訊截圖，揭露戴資穎帶傷參戰奧運。
伊萊媽向該網友表示：「我跟小戴很久之前就認識了，平常也都會對話傳訊息...從以前到現在也不只數次在公開或私下表明支持小戴，但...你覺得是蹭就是蹭吧，每個人都有表達意見的權利。」