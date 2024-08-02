7-11父親節咖啡開搶！今起特大杯27杯888元　全家霜淇淋買一送一

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📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾CITY系列風味指定飲品 ，6.7折（好時經典可可(冰/熱)／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元，（原價75元、特價50元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶 任22杯888元 ，6.8折（原價60元、特價41元）
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白 任11杯888元 ，6.8折（原價120元、特價81元）
📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1
🟡全家便利商店
📍門市｜7月31日至8月4日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月2日至8月4日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒跑energy買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂纖維+600ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍門市｜7月10日至8月20日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
查詢福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜7月31日至8月4日
◾草莓風味茶歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜7月26日至8月11日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，紅柚綠茶／冬瓜／洛神／草莓，5折（原價55元、特價28元）