林郁婷陷性別爭議「像岳飛被冠上莫須有罪名」！登雜誌封面做自己

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被誤會的女性拳擊手 追逐夢想的腳步沒有停止
堅強的她，在這次無來由的打擊後，更強化了心理素質，無懼外界的流言蜚語，在杭州亞運風光拿下金牌，「或許老天爺覺得一定要讓我經歷這樣的考驗，才讓我拿下亞運金牌。我覺得這是上天給我的功課，我也證明了自己沒有被擊敗，一樣做我熱愛的事情，一樣在我的專業上發光發熱。」她這麼說。
林郁婷出生單親家庭，從小就喜歡跟哥哥一起看卡通《第一神拳》，也因為這樣認識了拳擊，她最開始是練田徑，但成績不是特別好，就沒有繼續練下去。上了國中後，其實她的學業表現不差，可是個性好動，特別靜下不來，就選了拳擊的社團。她本來想選熱門項目的籃球社，但名額都滿了，恰好拳擊社沒什麼人，她就誤打誤撞被選上。
林郁婷現在唯一的目光就是放在巴黎奧運的獎牌上，「在經歷了性別爭議後，我更想證明自己。能夠站上奧運的舞台，就已經讓所有謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎？從小努力到現在，追逐夢想的腳步沒有停止，現在離金滿貫更近一步，更靠近終極目標。」
羅嘉翎19歲東奧奪銅 天才少女的跆拳之路
跆拳道選手羅嘉翎和林郁婷合體登上「VOGUE TAIWAN八月號」雜誌封面，四年前，她19歲時就在東京奧運拿下女子跆拳道57公斤銅牌，成為台灣最年輕的奧運奪獎選手。這次的巴黎奧運，她也成為了台灣奧運跆拳道奪牌的希望。
東京奧運剛結束的那一年，跆拳道比賽規則改變。為了適應新規則，羅嘉翎好幾場比賽都是首戰落敗，再加上傷勢，成績低落到自已都不敢相信，她開始懷疑要不要繼續堅持下去。「我覺得新規則不太適合我的打法，必須改變自己的風格，我甚至打電話回家跟父母說我想要放棄，不想再繼續練。」
以前是三回合總分制，選手通常都會採取前兩回合較保守、第三回合再積極進攻的戰略。但是現在改成回合制，等於每一回合都是新的戰場，每一次上場都得全力以赴。賽事改變後，她調整自己的心態，自己的座右銘「用冠軍的態度做每一件事」全力在比賽場拚戰。
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