台東驚悚砍人案！20歲男當街右手遭斷掌 他鮮血狂噴倒地哀嚎
2日清晨6時許，台東市發生一起砍人案件，當時20歲的蔡姓男子，與3名友人在夜店喝酒，疑似因細故爆發口角，一度驚動警方到場關切。而蔡男離開後，竟在500公尺外的巷弄內，遭人持刀砍傷，且右手掌整個被砍斷，鮮血流滿地，警消獲報到場，救護人員緊急將其包紮，並送往醫院進行手術。目前警方已經掌握兇嫌身分，全案擴大偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蔡男於2日清晨，與3名友人在夜店喝酒，期間發生口角，甚至爆發推擠，警方獲報到場關切。事後蔡男自行離開，卻在500公尺外的巷弄內，遭陌生男子持刀砍傷，並砍斷右手掌，蔡男痛的滾地哀號，附近店家見狀急忙報警，蔡男也被緊急送醫搶救。
警方初步調查，行兇者並非與蔡男發生口角的3男，而是另有其人，目前已經掌握嫌犯身分，正持續擴大追查中，詳細案情與犯案動機還需進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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