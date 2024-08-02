陳水扁示警韓國瑜2026若輔選將「衝擊2都」 郭正亮爆有2變數
距離2026年九合一選舉雖然還有2年多時間，但民進黨立委陳亭妃以最高票當選中執委，可能會與總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲對決，民進黨內台南市長初選悄然開打。不過前總統陳水扁指出，若立法院長韓國瑜加入輔選，首當其衝絕對是高雄、台南。前立委郭正亮澤表示，不能忽略2個變數，就是韓國瑜造勢以及民眾黨主席柯文哲要不要去站台。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮1日在節目《大新聞大爆卦》表示，陳水扁是民進黨內最懂選舉的人，而這其中有個變數，就是韓國瑜的造勢，因為謝龍介輸得不多，加上若民進黨是由林俊憲選，謝龍介當然會比較好打；謝龍介認識大部分陳亭妃的系統，且他曾公開講「只當一屆」，若是陳亭妃當選，是要等4年、還是等8年，因此台南之戰蠻詭譎的。
郭正亮接著點出，還有另外一個變數，就是民眾黨會不會想清楚了，跟國民黨在2026做多縣市的藍白合作，「也就是有些地方提不出候選人，柯文哲要不要去站台，還有要不要發全國的文宣稱，挺民眾黨的就投給誰之類的，因為上次藍綠差距都不大，上次台南市長選舉謝龍介大約輸4萬多票、屏東縣長選舉蘇清泉輸1萬票。」
至於高雄，郭正亮認為也是一樣，民進黨候選人再怎樣都沒有高雄市長陳其邁的號召力，也就是內部整合問題很大；他舉例，若是由賴瑞隆出線，許智傑跟林岱樺都比他資深，會叫得動嗎？但陳其邁不一樣，趙天麟、管碧玲都樂於支持他 ，因此高雄市長之戰，民進黨初選後的整合也是大問題，台南當然更嚴重。