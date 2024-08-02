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奧運網球／Djokovic擊敗希臘好手闖進4強！但他的右膝卻出現隱憂

▲巴黎奧運網球男子單打8強賽事，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），最終順利以6：3、7：6（7：3）擊敗希臘Stefanos Tsitsipas，闖進男單4強，但他剛動刀的右膝蓋卻疑似出現狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運網球男子單打8強賽事，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），最終順利以6：3、7：6（7：3）擊敗希臘Stefanos Tsitsipas，闖進男單4強，但他剛動刀的右膝蓋卻疑似出現狀況。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024巴黎奧運網球男子單打8強賽事，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）對決來自希臘的第8種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），最終Djokovic以6：3、7：6（7：3）再度勝出，取得賽會4連勝，也順利勇闖4強，只要再獲勝一場將能收獲獎牌。這也是這名37歲的頭號種子，連續2屆五環殿堂都順利進入到準決賽舞台，而Djokovic下一戰的對手也出爐，他將對決來自義大利的年輕好手Lorenzo Musetti。

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Djokovic勇闖4強　剛動刀右膝卻出現隱憂

Novak Djokovic稍早以6-3、7-6 （7：3）戰勝希臘好手Stefanos Tsitsipas，闖進本屆奧運男單4強，但他剛接受手術的右膝卻出現狀況。Djokovic表示，自己的右膝感到疼痛、對自己剛接受手術修復的右膝感到擔憂。

我擔心現在自己膝蓋的狀況，我無法給你確切的訊息，因為我還沒有。我現在必須去和我的物理治療師，以及比賽的醫務人員一起檢查膝蓋，然後再讓我們看看吧。」37歲的Djokovic說到，不過他也希望能夠趕快做好準備，以迎戰往後的比賽。

4強賽將碰頭Musetti　過去由喬帥取得對戰優勢

至於Novak Djokovic4強賽的對手，將是來自義大利、年僅22歲的好手Lorenzo Musetti，過去2人一共交手過7次，由Djokovic對戰6勝1負取得上風，2人在今年溫網4強賽上也有碰頭，最終由喬帥笑到最後。

坐擁24座大滿貫冠軍的Novak Djokovic，這是他生涯第5度出戰奧運，他個人生涯在奧運會上的最佳成績，是在2008年北京奧運上奪下男單銅牌。對於Djokovic而言，目前唯一欠缺的榮譽就是奧運金牌，他也將持續朝著首金邁進，假想敵當然就是21歲的西班牙網壇新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。而Djokovic若能順利挺過4強賽，本屆巴黎奧運男單金牌戰上，將有望再度看到今年溫網冠軍戰的對決戲碼。


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