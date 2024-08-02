西方與俄國「歷史性換囚」　美國遺憾未能救出納瓦尼

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在白宮的計畫中，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)最後一個真正高知名度的政治對手應該被納入這次歷史性的換囚當中。此次換囚中有16人獲得釋放，其中包括3名美國公民和1個美國居民，換取克里姆林宮選擇的10名俄羅斯人，其中包括2名未成年人。
但在2024年2月，正當秘密國際談判進入關鍵階段時，納瓦尼在嚴酷且惡名昭彰的俄羅斯北極監獄中被宣布死亡。他因為揭露克里姆林宮的腐敗而在當地服刑19年。
納瓦尼是一個意義非凡的人物，儘管多年來其他多位克里姆林宮的反對者去世，他仍勇敢地對抗蒲亭，令世界各地的俄羅斯觀察家感到驚訝。
納瓦尼曾遭到罕見的蘇聯設計的神經毒劑暗殺，但他幸運生還，然後勇敢地自安全的德國返回俄羅斯，並立即遭到逮捕。這使他呈現出一種近乎無敵的光環。
納瓦尼在獄中突然死亡，震驚一直試圖讓其他囚犯回家的白宮團隊。
一名美國高級官員告訴記者：「團隊感覺彷彿我們的風帆失去了動力。」
國安顧問蘇利文說，消息傳出時，他正好與這次換囚計畫中的另一位關鍵目標：格什科維奇(Evan Gershkovich)的雙親在一起。格什科維奇是華爾街日報(Wall Street Journal)的記者，2023年3月在俄羅斯遭到逮捕。
蘇利文表示：「在他死亡的那一天，我見了格什科維奇的父母。」
蘇利文說：「我告訴他們，總統決心要完成這件事，儘管現在傳出這個悲劇消息，以及儘管我們必須日以繼夜的工作，才能走到這一天。」
而該計畫奏效了。
西方選擇的囚犯，包括格什科維奇和一名資深俄羅斯人權運動人士，1日被飛機載送到土耳其，然後送回家。另外，還包括納瓦尼的2名前助理：42歲的契尼謝娃(Lilia Chanysheva)和32歲的法德耶娃(Ksenia Fadeyeva)。
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