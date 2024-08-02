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奧運一塊金牌值多少？台灣行情僅輸2國家　中華隊領最多紀錄是她

▲今年巴黎奧運請到法國皇室御用珠寶商Chaumet操刀本屆奧運獎牌製作，巴黎奧運獎牌充滿折射感的立體刻面，華麗感滿滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年巴黎奧運請到法國皇室御用珠寶商Chaumet操刀本屆奧運獎牌製作，巴黎奧運獎牌充滿折射感的立體刻面，華麗感滿滿。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運目前賽事都還在進行當中，儘管奪下金銀牌不會獲得國際奧委會（IOC）頒發的獎金，但畢竟是運動最高殿堂，各國還是會設立獎項制度，激勵運動員潛力，為國爭光。然而說到一塊奧運金牌價值到底為何？其實每年都會變動，台灣今年的行情排在全球第三名，僅輸給香港以及新加坡，而過去領奧運國光獎金最多的人，莫過於就是曾經連2屆奪下奧運金牌的舉重好手許淑淨。

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台灣金牌行情僅輸2國家！體育強國獎勵機制差很大

綜合《富比士》統計調查以及各國政府公告奧運獎勵辦法，發現在前段排名當中，香港為2024巴黎奧運金牌獎金最高的國家，金牌得主可以獲得76.8萬美元（約2525萬元）獎金；第二名則是新加坡，金牌得主可以獲得74.4萬美元（約2442萬元）獎金；而台灣則是排在第三名，金牌得主可獲得71.6萬美元（2000萬元）的獎金。

不過也可以從排行榜當中發現，在國際賽事當中的常勝軍，像是美國排名就非常靠後，金牌得主僅能獲得3.7萬美金（約121萬元），而同樣號稱獎牌庫的「中國」則是沒有一定的獎金制度，從過去經驗來看，中國選手獲得奧運金牌能得到政府、企業獎勵的房產、汽車、現金等，不同省份也有不同獎勵制度，獎金大約是20萬至100萬人民幣，以及其帶來的廣告效益。

▲舉重女神郭婞淳本次要拚金牌二連霸備受考驗。（資料照／美聯社）
▲舉重女神郭婞淳在上屆東京奧運奪下金牌，獲得國光獎金2000萬元的獎勵。（圖／達志影像／美聯社）
🟡奧運金牌各國行情排行榜

📍香港：76.8萬美元（約新台幣2525萬元）
📍新加坡：74.4萬美元（約新台幣2442萬元）
📍台灣：71.6萬美元（新台幣2000萬元）
📍以色列：27.5萬美元（約新台幣903萬元）
📍賽爾維亞：21.8萬美元（約新台幣716萬元）
📍馬來西亞：21.4萬美元（約新台幣700萬元）
📍義大利：19.6萬美元（約新台幣644萬元）
📍法國：8.5萬美元（約新台幣280萬元）
📍美國：3.7萬美元（約新台幣121.5萬元）
📍澳洲：1.3萬美元（約新台幣42.7萬元）

2020東京奧運領最多是李洋！她手握2面奧運金牌紀錄更狂

然而上一屆的東京奧運，中華隊斬下2面金牌，分別是舉重女神郭婞淳、羽球男子雙打王齊麟、李洋，而郭婞淳除了獲得2000萬國光獎金之外，還有廠商贊助以及台東縣政府加碼，總計獲得約2380萬；而李洋則是有金門縣政府加碼472萬，總計獲得約2472萬；王齊麟則是有台北市政府加碼152.8萬，總計約領到2153萬元，李洋則是該屆奧運獲得獎金最多的選手。

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運勇奪金牌。（圖／達志影像／美聯社）
然而如果是奧運國光獎金領最多的紀錄，肯定還是得提到在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都拿下舉重金牌的許淑淨！這也是目前中華隊史上，有同一選手握有2面奧運金牌的紀錄，2012年時奧運金牌國光獎金是1200萬元，而2016年奧運金牌獎金已經提升到2000萬，許淑淨一共榮獲3200萬的獎金。

值得一提的是，台灣國光獎金可以選擇一次領取或者每個月領取的方式，許淑淨兩次都是採取月領的方式，現在她每個月都會有20萬元入帳，現年33歲的她，從奪牌至今已經領到大約2300萬左右的獎金，根據台灣女性平均壽命年齡83歲來看，許淑淨沒意外還能再領50年、一共1億2千萬的獎金，非常的驚人。巴黎奧運還有9天賽事，請大家繼續一起為中華隊選手加油！

▲里約奧運舉重許淑淨(中)奪金。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊舉重好手許淑淨曾在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運獲得金牌，光是金牌獎金就有3200萬！（圖／美聯社／達志影像）

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