奧運一塊金牌值多少？台灣行情僅輸2國家　中華隊領最多紀錄是她

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《富比士》統計調查以及各國政府公告奧運獎勵辦法，發現在前段排名當中，香港為2024巴黎奧運金牌獎金最高的國家，金牌得主可以獲得76.8萬美元（約2525萬元）獎金；第二名則是新加坡，金牌得主可以獲得74.4萬美元（約2442萬元）獎金；而台灣則是排在第三名，金牌得主可獲得71.6萬美元（2000萬元）的獎金。
不過也可以從排行榜當中發現，在國際賽事當中的常勝軍，像是美國排名就非常靠後，金牌得主僅能獲得3.7萬美金（約121萬元），而同樣號稱獎牌庫的「中國」則是沒有一定的獎金制度，從過去經驗來看，中國選手獲得奧運金牌能得到政府、企業獎勵的房產、汽車、現金等，不同省份也有不同獎勵制度，獎金大約是20萬至100萬人民幣，以及其帶來的廣告效益。
🟡奧運金牌各國行情排行榜
📍香港：76.8萬美元（約新台幣2525萬元）
📍新加坡：74.4萬美元（約新台幣2442萬元）
📍台灣：71.6萬美元（新台幣2000萬元）
📍以色列：27.5萬美元（約新台幣903萬元）
📍賽爾維亞：21.8萬美元（約新台幣716萬元）
📍馬來西亞：21.4萬美元（約新台幣700萬元）
📍義大利：19.6萬美元（約新台幣644萬元）
📍法國：8.5萬美元（約新台幣280萬元）
📍美國：3.7萬美元（約新台幣121.5萬元）
📍澳洲：1.3萬美元（約新台幣42.7萬元）
2020東京奧運領最多是李洋！她手握2面奧運金牌紀錄更狂
然而上一屆的東京奧運，中華隊斬下2面金牌，分別是舉重女神郭婞淳、羽球男子雙打王齊麟、李洋，而郭婞淳除了獲得2000萬國光獎金之外，還有廠商贊助以及台東縣政府加碼，總計獲得約2380萬；而李洋則是有金門縣政府加碼472萬，總計獲得約2472萬；王齊麟則是有台北市政府加碼152.8萬，總計約領到2153萬元，李洋則是該屆奧運獲得獎金最多的選手。
然而如果是奧運國光獎金領最多的紀錄，肯定還是得提到在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運都拿下舉重金牌的許淑淨！這也是目前中華隊史上，有同一選手握有2面奧運金牌的紀錄，2012年時奧運金牌國光獎金是1200萬元，而2016年奧運金牌獎金已經提升到2000萬，許淑淨一共榮獲3200萬的獎金。
值得一提的是，台灣國光獎金可以選擇一次領取或者每個月領取的方式，許淑淨兩次都是採取月領的方式，現在她每個月都會有20萬元入帳，現年33歲的她，從奪牌至今已經領到大約2300萬左右的獎金，根據台灣女性平均壽命年齡83歲來看，許淑淨沒意外還能再領50年、一共1億2千萬的獎金，非常的驚人。巴黎奧運還有9天賽事，請大家繼續一起為中華隊選手加油！