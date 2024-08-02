溺斃女高中生最後身影曝！父怒控教練8分鐘無作為：連機會都不給
7月31日，新北市就讀高一的黃姓女學生，前往新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營活動，未料，卻在錦屏溪進行溯溪活動時不幸溺斃。事後業者被檢方諭令15萬元交保，2名教練以7萬元交保。對此，黃姓女學生父親質疑，當天水流相當湍急，但業者卻不管危險性，甚至在女而發生溺水時、到救護車抵達短短8分鐘內，教練完全沒有進行CRP急救，痛批毫無作為、害女兒無辜喪命，悲痛表示「連這個機會都不願意給她」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃姓女學生出事後，縣府介入稽查發現，夏令營活動內溯溪課程，業者並未依教育部辦理溯溪活動應注意事項，報請縣府教育局備查，雖業者有依規投保公共意外責任險，但部分卻未達法令規定最低保險金額。另又在現場查有住宿行為，但業者並未合法申請民宿登記，因此交旅處將依民宿管理辦法暨發展觀光條例裁處8萬4千元。
黃父指出，當天溪水十分湍急，雖然學員們都穿著救生衣、安全帽，但強勁的溪水水流讓很多人都不舒服，但教練卻未有進一步動作，痛批「按表操課、完全不管危險性」。黃父更表示，該營隊業者問題百出，過去都是便宜行事，10多年來都是在罔顧參加活動的孩子們安全。
黃父難過指出，不但業者沒有保險、教練沒有證照，且當女兒溺水被發現時，直到救護車趕抵的8分鐘內，現場教練居然毫無作為，完全沒有實施CPR，他表示「如果持續想救，搞不好還有機會，但他們連這個機會都不願意給她」，強調「這是我身為一個父親，最心痛的一點」，最後表示「他們沒有講實話，我要的是一個真相」，並希望司法能還一個公道。