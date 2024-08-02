盧秀燕出戰2028總統大選？醫揭最佳補強方法：藍白只剩2選項

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沈政男指出，2026地方選舉，以六都目前的可能候選人來說，選舉結果跟現狀不會有太大差異，雙北、桃園與台中還是國民黨贏面大，而台南與高雄仍是民進黨鐵票區。然而如果柯文哲投入台中市長選舉，形成三腳督，有可能擊敗國、民兩黨候選人而當選，如此一來不只他將被牽制在台中，無法參選2028，也會破壞藍白合默契，得不償失。如果參選台南與高雄，當選機會小，又能開拓南部票源，有助於他參選2028。
沈政男續指，2028總統選舉，國民黨目前以盧秀燕聲勢最高；盧秀燕以「媽媽市長」自我標榜，但這樣的稱謂也洩漏她的中央歷練與國際格局可能不足，屆時與民進黨總統候選人打對台，恐怕會跟侯友宜一樣難以招架。因此，盧秀燕最好的補強方法就是跟柯文哲搭檔選正副總統。「甚至可以這麼說，藍白陣營的2028選舉，只剩『盧柯配』與『柯盧配』兩個選項，等於再次面臨2024選舉的棘手問題。稍微不同的是，幾個月來藉由立委的合作，藍白陣營已逐漸累積默契，踏出2026與2028藍白合的第一步。」
沈政男表示，2026柯文哲參選台南或高雄市長，「雙黃」參選雙北以外的縣市長，國民黨候選人守住北中四都，然後還有一年多時間，可讓藍白擬出決定「盧柯配」或「柯盧配」的辦法，找出最強組合挑戰賴清德。到了2028，賴清德經過四年執政，除非政績太差，否則只會更強，即使藍白合都未必能贏。藍白合在2028絕對不能再度破局，否則賴清德不只躺著連任，也可能重新全面執政，對台灣並非好事。