亞股倒一片！台股早盤重摔近700點 債券與高股息ETF成資金避風港
經濟數據疲軟，以及市場觀望蘋果、亞馬遜、英特爾等企業財報，美股昨（1）日遭血洗，其中費半指數大跌逾7%，拖累今（2）日亞股也倒一片，日韓股市分別跌4.5%與2.8%，台北股市開盤重挫，盤中大跌近700點，下殺來到21947點，22000大關失守，跌幅2%。權值股台積電、鴻海與聯發科跌3到4%，盤面上債券與高股息ETF成資金避風港。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數昨日全數收黑，道瓊指數下跌494.82點或1.21%，收40347.97點；那斯達克指數下跌405.26點或2.3%，收17194.15點；標普500指數下跌75.62點或1.37%，收5446.68點；費半指數下跌373.6點或7.14%，收4859.59點。科技五大天王跌多漲少，Meta上漲4.82%，蘋果下跌1.68%，半導體股賣壓沉重，輝達大跌6.67%、應用材料下跌7.49%、超微下跌8.26%，台積電ADR也跌4.6%。
美股重挫，亞股一片綠油油，9點35分左右，日韓股市分別跌4.5%與2.8%，港股跌1.9%，陸股跌0.5%。至於台北股市今日開盤重挫，盤勢開低走低，9點半左右盤中大跌近700點，下殺來到21947點，22000大關失守，跌幅2%。權值股台積電跌42元，來到918元。鴻海與聯發科也跌4%以上，來到193.5元與1125元。
盤面上工具機族群表現強勁，如高鋒、喬福飆漲停，協易機漲5%，福裕漲近4%，全球傳動漲1%以上。貨櫃族群也不俗，陽明與萬海漲2%，長榮漲0.8%。另外，成交量部分，債券與高股息ETF成資金避風港，佔據成交量前5名。
元大台灣50反1擬反分割，經反分割後，投資人所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還，早盤漲近3%。元大美債20正2漲1.98%、元大美債20年漲1.48%。另外，復華台灣科技優息雖走跌1.5%，但卻帶大量，國泰永續高股息也是相同狀況，價跌量增。