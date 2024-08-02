「陳佩琪也無法彌補」　吳靜怡曝「2件事」讓民眾黨民調崩跌6.1%

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吳靜怡指出，依據最新政大選舉研究中心民調，民眾黨在同機構民調中，2024年6月份拿下15.5%自認民眾黨，創下民眾黨史上最高，但卻在隔月，7月底，直接跌至6.1%，一個月的時間，民調居然不只對摺又再打折，與美麗島民調數據相仿的觀察，就是民眾黨支持度都倒退回剛剛創黨的數字。
吳靜怡提到，柯文哲在選總統時，用民調數據和網路數字獲得極大的信心選票和募款利益，選後潮水退了，柯文哲直播人數從選前之夜的31萬，到現在破千都很難，到底是空軍全部退散，還是網軍無法固守。
吳靜怡感嘆，陳佩琪無法彌補柯文哲可信度的破網，「貪污、圖利」民眾黨面對自己許多事件從來都不道歉，也不削採取低調，司法不公這樣的論述和輿論，就像是放羊的孩子在喊「羊來了」，無效。
吳靜怡說，前副市長彭振聲預計8月20日赴台北市議會調查小組，針對京華城的問題說明，這樣的轉折會不會就像是名嘴吳子嘉所說的，彭副市長跟柯文哲抱怨他受不了，之後跟民眾黨秘書長周榆修疑似約在立委黃珊珊之前執業的律師事務所商談呢？「到底有沒有串供，又或者，是不是談不攏，所以主動約議員游淑慧要出席議會調查小組？」
吳靜怡認為，高虹安事件給柯文哲團隊最大的警示就是「認錯緩刑才是上策」，期待有人願意成為吹哨者，讓自稱圖利的柯文哲趕快被調查。