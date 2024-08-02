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奧運桌球／日本球員和教練暫停時「全中文對話」引熱議　原因曝光

▲張本智和他的教練董崎岷兩人都是來自中國，也都會中文，這次代表日本出征巴黎奧運，兩人在場邊全中文對話，也引起關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和他的教練董崎岷兩人都是來自中國，也都會中文，這次代表日本出征巴黎奧運，兩人在場邊全中文對話，也引起關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

昨天巴黎奧運桌球男子單打8強戰上演2場經典的7局大戰，一場是我國「沉默殺手」林昀儒交手地主新星Felix Lebrun，一場是中國名將樊振東對決日本好手張本智和。其中張本智和的好表現引起中、日、台三方球迷熱議，許多人驚艷他的正拍相持成長之神速，但更多好奇的是他和場邊教練在溝通時為何說中文？

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張本智和和教練全中文對話　引起外界好奇

張本智和這一場打出亮眼表現，他開賽後取得局數2：0的領先，在休息時他和場邊教練用中文進行討論，「他正手也是斜線，我沒有斜線！」而教練則回他「要敢於調動他（樊振東）！一定要敢於調動他！」

「我現在一點都不激動，讓我打3：0、10：0我都不會亂，（現在）才2：0！」張本智和當下和教練這樣說道，似乎是在勉勵自己端正心態拚到最後，而他也正是這麼做的，絕對稱得上是雖敗猶榮。

這一段對話全程中文，剛好被轉播單位給收錄了下來，外界也因此好奇為什麼這一對日本球員和教練不是用日文，而是用中文對話？

張本智和和董崎岷身分曝光

張本智和的身分不少有在看桌球賽事的球迷都不陌生，他的父母都是來自中國的桌球運動員。父親張宇曾效力四川省桌球隊，母親張凌為中國桌球國家隊前隊員。 2013年8月，張宇為兒子和女兒填寫了日本國籍歸化申請表，申請加入日本國籍並把原先的中國姓「張」改為日本姓「張本」，哥哥叫張本智和，妹妹叫張本美和，兩人現在都是日本桌球隊一隊主力。

但場邊留著鬍子的教練，外界可能比較不熟悉，他叫董崎岷，他來自上海，1998年選擇到日本發展自己的桌球事業，從2022年開始擔任張本智和的總教練。中國桌協的孔令輝和秦志戩教練都是他的朋友。

董崎岷和張本智和都是中文和日文都可以通，最初開始合作時董教練問張本想要用什麼語言溝通，前者直言「就中文吧！」因此在奧運上就出現讓大家好奇的一幕。

2021年東京奧運單打第4輪，張本智和遭到淘汰，從那之後他陷入了低潮，之後團隊決定聘請董崎岷直接指導他，張本智和慢慢找回信心，也取得實質進步，在WTT布達佩斯冠軍戰還擊敗中國高手林高遠奪冠，他受訪時很感謝這位新教練：「感謝董先生，我的很多方面都進步了。」

國內機會少　中國桌球員大量轉戰海外

中國桌球運動員或退役後轉任教練的選手，大量轉戰海外尋求發展已不是新聞，因為他們國內僧多粥少，機會不多。這一次巴黎奧運，盧森堡的「最強阿嬤」倪夏蓮、法國女將袁嘉楠，我國林昀儒的教練韋晴光，可能是大家比較熟悉的幾個名字。

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