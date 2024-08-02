海青班烘焙科勇奪世界級大獎 　獲總統與副總統肯定致函殊榮

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文化大學海青班專為海外華裔青年設立的教育項目，提供多元化的專業技能培訓，幫助學生掌握實用技能學以致用，對其個人與僑居地經濟社會發展，具有不可忽視的貢獻。
2024年第二屆國際地中海廚藝大賽在西班牙舉行，文化大學海青班第37期蘇俊艷學長、第40期蘇偉健學長與彭心柔老師，在何正雄老師的帶領下，遠赴西班牙參賽，成績表現亮眼，共計拿下五面大獎。蘇偉健學長更是大放異彩，斬獲兩金兩銀的佳績：3D蛋糕金獎、三層派對蛋糕金獎、BAKERY DISPLAY（六種品類）銀獎、三款現代藝術甜點銀獎。
文化大學海青班烘焙科的卓越表現，不僅讓世界看到了台灣與馬來西亞的烘焙實力，更是對該校教育品質與師生努力的最佳見證。總統與副總統特此致函表示祝賀，肯定他們的傑出成就，並勉勵他們在未來的烘焙之路上持續精進，不斷突破自我，實現更多夢想。
文化大學海青班烘焙科的成就源於師生共同的努力與不懈的追求，這些榮譽不僅是對學生個人實力的肯定，也是對學校教育體系的高度認可。未來，學校將持續支持並推動各類國際競賽，讓更多學生有機會站上國際舞台，展現才華。
文化大學海青班開辦迄今，回國受訓僑生分佈於馬來西亞、港澳、泰國、韓國、印尼、新加坡、汶萊、緬甸、帝汶、伊朗、阿根廷、澳洲等地區。學成後返回僑居地學以致用，對其個人與僑居地經濟社會發展，均有不可忽視的貢獻。另外部分畢業生赴國外進修獲得學士、碩士學位，亦受肯定。