拳后林郁婷性別遭質疑 他揭身分證密碼：一出生報戶口就是生理女
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運，因性別議題遭英國知名作家、《哈利波特》作者JK羅琳質疑參賽資格，全台都力挺林郁婷，也幫她抱屈。民進黨基隆市議員張之豪說，林郁婷的身份證字號，是2字頭，代表報戶口的時候，林郁婷是生理女，否則難道一個還在襁褓中的嬰兒，父母親已經決定未來她要代表國家去打拳擊賽了？
記者何哲欣／台北報導
張之豪在臉書說，在幼嬰在出生時，與報戶口時，性別判定，就是生理外觀，一翻兩瞪眼。林郁婷的性別判定，就是在她出生的1995年12月13日，就已經被判定了。就算她體內有荷爾蒙的異常，那也是身體狀況，不是生理性別狀況。對當代運動賽事來說，性別認同、轉性手術、參賽資格，是高度爭議性，也是個棘手問題，但林郁婷目前的問題，沒那麼複雜，這只是「林郁婷是不是生理女性」而已。
張之豪說，只要林郁婷的身分證是2字頭，這就表示，她早在28年前，就已經被台灣的衛生、戶政單位，認定是生理女性。「除非你認為台灣的戶政單位出錯，把男的報成女的，而且還讓林郁婷持有2字頭的身份證活了28年。否則，你就應該相信林郁婷。不需要凡事都是「台灣人就該支持台灣人」，確實不用。但這是個common sense，常識問題。」
張之豪說，「林郁婷如果是生理男，為了在比賽中獲得更佳成績而去變性，那她的身份證，就會是1開頭，不可能是2開頭。因為沒有一個嬰兒會在出生時，就在為了28年後參加奧運在處心積慮。對一個專門寫魔法、巫術的小說家來說，或許有道理。但在台灣，出生去報戶口，是男是女，是個再簡單不過的事。林郁婷是生理女性，這根本毫無爭議可言。」