奧運桌球／北韓黑馬邊松景驚奇之旅告終！8強戰不敵日本早田希娜

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世界排名第168名的北韓選手邊松景，在本屆巴黎奧運桌球女單賽事上，不斷讓外界眼睛為之一亮，她一路力退各國強敵挺進8強戰，包含在第2輪以4：1擊敗香港一姐杜凱琹，第3輪力退德國好手Nina Mittelham；16強賽上更是在0：3的絕對落後情況下，成功連趕4局，大逆轉擊敗來自波多黎各的Adriana Diaz，強勢拿下8強門票。
而邊松景此戰的對手，則是來自日本的24歲好手早田希娜，開賽邊皆以5：11丟掉前2局，第3局則是以15：13先追回1局，第4局又以8：11讓出，陷入1：3的落後。但邊松景沒有打算就此讓步，接著以11：9、11：4連拿2局，也順利扳平戰局。雙方鏖戰至決勝第7局，最終邊松景則是氣力放盡，穩定性也不如早田希娜出色，就以6：11輸掉決勝局，也無緣闖進4強。
早田希娜驚險闖進4強 賽後稱相信自己能贏
早田希娜賽後談到這場比賽，她表示就算被對手追平，但相信自己能夠贏下來：「我的一些失誤，讓比賽變成了3：3。但我還沒有輸，我認為我的技術較為出色，所以我能夠從頭到尾保持領先，並冷靜地打球。」
當被問到如今闖進4強時的心情，早田則說：「從在東京努力準備以來，我一直想盡我自己最大的努力，去贏得每一場比賽，我想帶著自信去參加比賽，很開心我今天贏了。」
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