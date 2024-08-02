四叉貓基隆找謝國樑竟撲空！他爆氣預告明天再去：「今天算你贏」
基隆市長謝國樑自29日起，連續數天前往基隆火車站向市民鞠躬問好，並開直播與更多門中互動，不料卻疑似違反行政中立，遭台鐵人員驅離，昨日還遇到獨派人士鬧場。四叉貓今（2）日也親赴基隆尋找謝國樑，帶卻因謝國樑改到百福車站而撲空，讓四叉貓嘆「連三天都在這，我人一來就不見」，他還預告，明天還會來堵謝國樑，「今天算你贏！（哭著跑走）」。
記者余祥／台北報導
面對罷免戰，謝國樑一連多日前往基隆車站向市民鞠躬、問好，並發送政策筆記本，說明政績，也同步在臉書開直播與民眾互動，不過，卻一連發生許多插曲，謝國樑7月31日在車站直播時，遭台鐵人員以「保持行政中立」為由驅離，並要他離開車站範圍；本月1日又遇到「台灣國」理事長陳峻涵借合照名義，在謝國樑身旁喊「拆樑行動，差你一票」，謝國樑一臉尷尬說「謝謝」並快速離去。對於外界質疑，謝國樑認為，他現在的身份是市長，跟民眾說明政績本來就是應該做的事，沒有任何團體或政黨可以剝奪他與民眾互動的權利。
四叉貓今日早上也親赴基隆車站前尋找謝國樑，不過卻遲遲未等到謝國樑出現，四叉貓在直播中嘆「一大早跑來，謝國樑連三天都在這，我人一來就不見」，有網友在留言區指出，謝國樑今日是在七堵區百福車站直播，四叉貓笑稱「好氣喔！過去剛好他就走了，沒有堵到他啦！」四叉貓還預告，明天還會來堵謝國樑，「真的被擺了一道」，「今天算你贏！（哭著跑走）」。