奧運Google Doodle換帆船了！　中華隊唯一風浪板奧運選手是他

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中華奧林匹克委員會介紹，帆船運動起源於17世紀的歐洲，並於1900年巴黎舉辦的第二屆夏季奧運會上成為正式比賽項目。如今，它在世界各地的沿海國家和地區廣受歡迎。
台灣常見的帆船有：風浪板（ Sailboard ）、雷射型帆船（ Laser ）、 OP （樂觀）型帆船（ Optimist ）、霍比式帆船（ Hobbie ）、重型帆船（ Keel boat ）。
奧運帆船在馬賽港登場 比賽規則公開
帆船比賽通常在開闊的海面上進行，比賽場地距海岸0.5到2公里不等。本次奧運帆船共設10個項目，7月28日至8月8日在馬賽港奧林匹克碼頭進行。
中華奧委會說明帆船比賽規則表示，帆船比賽中的起點和終點皆為虛擬線，競賽場地並非固定不變，它是在規定的區域裡按照天氣環境情況進行設置，起航和終點是在起點船上升起信號旗，同時發出較強的聲音信號。
從起點到 1 標為頂風航段，帆船需走「之」字形，奧運運動員限額 400 名，270 條參賽船，每個國家每個項目只允許一條船參賽。
奧運帆船比賽每個級別要進行 11 輪比賽，每一輪名次的得分為：第一名得 1 分，第二名得 2 分，第三名得 3 分，第四名得 4 分。
台灣唯一奧運資格風浪板選手 舉家為他從南投搬澎湖
而「風浪板王子」張浩，是台灣至今唯一取得奧運資格的風浪板選手，他6歲時開始接觸風浪板運動，全家為方便他練習，從南投遷徙到澎湖，如今張浩在澎湖西鄉免費培育風浪板種子，要完成「比上哈佛還難」的任務，送台灣選手進奧運。
張浩畢業於國立澎湖科技大學，屢次由澳洲籍教練 Alex Mowday 帶領出國，2008年由教練安排，在沒獲得奧運資格下，破格列入外卡，也曾參與 2012、2016 奧運，成績皆在36名左右。
中華奧委會補充說明，帆板（俗稱風浪板）是介於帆船和衝浪之間的新興水上運動項目，帆板由帶有穩向板的板體、有萬向節的桅桿、帆和帆桿所組成，起源於 20 世紀 60 年代末世界衝浪勝地夏威夷群島； 1974 年舉行首屆世界風浪板錦標賽， 1981 年風浪板被列為奧運會比賽的一個級別。
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