親曝開庭內幕！公衛文：高虹安不敢看助理、檢察官低頭不敢看我
新竹市長高虹安遭控涉貪詐領助理費一案，前公關主任「公衛文」王郁文遭判2年、緩刑5年，但王郁文曾發長文質疑檢察官偵訊錄影少了16分鐘，近日更於節目上表示，中間消失16分鐘就是重要關鍵，她在家的時候全身發涼，覺得這種事怎麼可能發生。而王郁文1日上網路直播節目《中午來開匯》透露法庭上狀況，指高虹安開庭時不敢看助理，應該是覺得愧疚，並透露在庭上時，檢察官完全不敢看她，頭一直低低的，「那位檢察官最近也升官了。」
記者王德蓉／綜合報導
王郁文日前爆料，檢察官一直問她要不要認罪，她告訴檢察官自己不是人頭助理，是真助理，拿她的加班費買飲料，哪裡錯了？大家集資買咖啡機，又怎麼了？檢察官則回應，「妳現在就跟高虹安沾上一 點邊，很無辜，妳認罪，給妳緩刑。」王郁文表示，後來檢查官說「不要錄影了」；她的律師有點反諷質疑，「你現在要起訴王郁文，是不是起訴書已經寫好了？」檢察官回答「對」，其他3個助理都認罪，「妳認罪，緩刑沒問題。」她的律師再問，是不是上面的意思？檢察官說「對」，一定要起訴高虹安，認罪就緩刑，不認罪就7年起跳，自己考慮一下。
王郁文也在《中午來開匯》透露法庭上狀況，開庭時，高虹安其實不敢面對助理，「她（高虹安）不敢看我們助理，應該是覺得愧疚」，而大家心裡都很累，也不知道高虹安跟行政主任「小兔」黃惠玟之間，到底發生甚麼事情。王郁文說，自己可以理解這兩人的心態，黃惠玟會認為高虹安一個人扛起來就好，不該牽扯助理，「高虹安認罪可能全部助理就不會有事了，今天是妳出來選，為什麼不自己扛？還要想其他理由？」但高虹安應該認為，「這是大家都談好了，大家一起無罪就好」。
至於被檢察官偵訊時消失的16分鐘，王郁文表示，自己與和律師都有想向法官重現當時的狀況，相信檢察官絕不是要害她，可能是有受到什麼壓力才這樣做，「只是在庭上時，檢察官完全不敢看我，頭一直低低的」，她也透露，該名檢察官最近也升官了。