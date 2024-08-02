財報報佳音！蘋果營收年增5%　iPhone銷售額年減1%、iPad買氣旺

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其中以業務部門來觀察，最重要業務仍是iPhone，上季占總銷售額約46%。雖然表現超出市場預期，但iPhone產品線收入仍是年減1%，來到393億美元。其他業務部門的部分，包含App Store、Apple Music在內的服務業務銷售成長14.1%；Mac銷售成長2.5%；蘋果在5月推出了新款專注於AI的iPad Pro以及更大的iPad Air，帶動iPad系列產品銷售成長71.6%；穿戴式裝置銷售額則降2.3%。
蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，iPhone的業績表現比3個月前還要好，iPhone 15系列從一開始就表現良好，現在依然如此，以這個會計年度來看，已經過去了4分之3，他的表現比上一代iPhone 14更好。
不過，蘋果的第3大市場中國表現卻沒有比預期還要好，中國市場銷售額降了6.5%。Visible Alpha數據顯示，雖然跌幅相較於上季的8.1%有所改善，但仍遠遠超過預期的2.4%跌幅。財務長梅斯特里則稱，排除匯率影響，中國銷售額下降不到3%，他也補充，基於中國經濟疲軟，目前蘋果在中國的表現已令人滿意。
而蘋果美洲地區營收年增6.5%、來到376.78億美元；歐洲地區營收年增8.3%、來到218.84億美元；日本營收年增5.7%、來到50.97億美元；亞太其他地區營收年增13.5%、來到63.90億美元。
蘋果執行長庫克也透過新聞稿指出，上季營收創下歷年同期新高。他說，蘋果智慧是突破性的個人智慧系統，將強大的個人生成式AI模型置於iPhone、iPad和Mac的核心。
此外，蘋果從去年開始增加研發支出，執行長庫克表示，過去5年在研發上的支出超過1000億美元（約新台幣3.28兆元）。財務長梅斯特里則提到，儘管建立、運行AI應用程式的成本有時候會很高，但蘋果仍保持著非常好的毛利率。