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財報報佳音！蘋果營收年增5%　iPhone銷售額年減1%、iPad買氣旺

▲蘋果公司昨（1）日發布第3季財報，整體營收成長5%至858億美元，優於預期，但中國銷售仍然低迷。（圖／Unsplash）
▲蘋果公司昨（1）日發布第3季財報，整體營收成長5%至858億美元，優於預期，但中國銷售仍然低迷。（圖／Unsplash）

記者陳郁柔／台北報導

科技大廠蘋果昨（1）日盤後公布上季財報表現，總營收年增5%，表現超出市場預期。而在中國銷售降幅也超過市場預期，儘管中國業務表現令人失望，但iPhone整體銷量優於預期，預計隨著公司推動AI系統吸引客戶，本季有望進一步成長。

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蘋果昨日盤後公布截至6月29日為止的第三季（美國財年）財報表現，營收年增4.9%、達到857.77億美元，優於市場預期的845.3億美元；毛利率從一年前同期的44.5%升至46.3%，優於市場預期的46.1%；營益年增10.2%、來到253.52億美元；每股稀釋盈餘年增11.1%至1.40美元，優於市場預期的1.35美元。

其中以業務部門來觀察，最重要業務仍是iPhone，上季占總銷售額約46%。雖然表現超出市場預期，但iPhone產品線收入仍是年減1%，來到393億美元。其他業務部門的部分，包含App Store、Apple Music在內的服務業務銷售成長14.1%；Mac銷售成長2.5%；蘋果在5月推出了新款專注於AI的iPad Pro以及更大的iPad Air，帶動iPad系列產品銷售成長71.6%；穿戴式裝置銷售額則降2.3%。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，iPhone的業績表現比3個月前還要好，iPhone 15系列從一開始就表現良好，現在依然如此，以這個會計年度來看，已經過去了4分之3，他的表現比上一代iPhone 14更好。

不過，蘋果的第3大市場中國表現卻沒有比預期還要好，中國市場銷售額降了6.5%。Visible Alpha數據顯示，雖然跌幅相較於上季的8.1%有所改善，但仍遠遠超過預期的2.4%跌幅。財務長梅斯特里則稱，排除匯率影響，中國銷售額下降不到3%，他也補充，基於中國經濟疲軟，目前蘋果在中國的表現已令人滿意。

而蘋果美洲地區營收年增6.5%、來到376.78億美元；歐洲地區營收年增8.3%、來到218.84億美元；日本營收年增5.7%、來到50.97億美元；亞太其他地區營收年增13.5%、來到63.90億美元。

蘋果執行長庫克也透過新聞稿指出，上季營收創下歷年同期新高。他說，蘋果智慧是突破性的個人智慧系統，將強大的個人生成式AI模型置於iPhone、iPad和Mac的核心。

此外，蘋果從去年開始增加研發支出，執行長庫克表示，過去5年在研發上的支出超過1000億美元（約新台幣3.28兆元）。財務長梅斯特里則提到，儘管建立、運行AI應用程式的成本有時候會很高，但蘋果仍保持著非常好的毛利率。

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