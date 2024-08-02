降息前鎖住高利！美元定存年息最高有10%　多家銀行也給超過5%

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雖然美國可能在9月降息，不過，凱基銀行表示，美元相較其它主要貨幣存在利差優勢，且短期不易明顯收斂，維持整理偏多的可能性仍較大，也帶動民眾對於美元定存的熱度。國泰世華銀行則認為，即便美國降息預期升溫，但歐洲亦在降息循環，加上日本仍有升息空間，研判未來數月美元高位震盪下稍偏弱勢。
不少民眾也趕在降息前，搶搭美元高利末班車，銀行亦持續推出高利存款方案，像凱基銀行至9月30日止，3個月期美元定存享5.3%、6個月期5%的優惠利率，若是財富管理新戶，再加碼為3個月期5.6%、6個月期5.3%，起存5000美元，透過行動銀行APP、客服、分行皆可申辦，另也更特別鎖定出國旅遊民眾的需求，提供日圓、美元、歐元3種幣別的換匯優存活動，7天期享超高年利率10%。
合庫銀行8月推出「113合優利04」美元定存優惠專案，強調低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，只要8月16日前以新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，數位存款帳戶最高可享1個月年利率5.18%、3個月年利率5.28%；非數位存款帳戶最高可享1個月年利率5.10%、3個月年利率5.20%。
王道銀行至10月31日晚上8點止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額為美元300元，最高上限為美元5萬元，不限定存筆數，此案限新戶或舊戶的新資金參與；用戶申辦當下，帳戶內存款總餘額較今年3月29日日終存款餘額的新增存款，即為可參與此美元定存優惠專案的新資金。此外，至12月31日止，凡自他行匯入美元至王道銀行，還可享每筆匯入匯款手續費5折優惠。
渣打銀行8月也推出快閃美金優利定存專案，5個月6％高利定存，專案活動至8月底止，限定銀行個人戶與新資金，單筆最低定存12萬美元起，專案上限1000萬美元。
台新銀行則有「轉轉幣5換匯外幣定存專案」，提供美元1個月年息6%，承作門檻最低僅原幣1000元，於網路銀行、行動銀行即可線上辦理。另外，「好享利5外幣定存專案」則提供6個月期美元專案，採階梯式利率，前3個月年息高達5.6%、第4~6個月年息5%，平均年息達5.3%，專案活動至8月30日止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。