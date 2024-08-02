大專校院適應藝術創意表達體驗夏令營 幫助身心障礙學生生命回溯
教育部7月30日至今（2）日舉辦「大專校院適應藝術創意表達體驗夏令營」，共有40名大專校院身心障礙學生參與，營隊安排多元藝術課程、園藝賞析與手作體驗活動，以及傳統園林圖文創作，從藝術創作培養學生舒緩情緒，增進團體互動關係，引導其自我生命回溯與展望。
記者林則澄／台北報導
教育部發現，參與學員中有幾位參加過藝術夏令營的身心障礙學生，參加往年活動後，啟發他們的藝術潛能，並期待再次參噢，故今年再次報名參加活動，並擔任起「學長姐」的角色，共同協助初次參與的同學。
承辦學校國立台中教育大學名譽教授侯禎塘表示，藝術夏令營舉辦目的是藉由藝術創作體驗課程及藝文活動參訪，引導不同障礙類別學生探索自身無限的想像力和創造力，今年的藝術活動結合彰化田尾在地的園藝特色，帶領學子們進行園藝治療體驗，探討花草樹木生生不息的生命力及生命永續之美的價值。
侯禎塘提到，活動由學習特殊教育的學生擔任隨隊服務人員，藉由課程理論面，轉為對身心障礙學生的課程與支持服務調整面向，具體實踐普特學生的融合，促進彼此的交流網絡。
教育部表示，今年的藝術夏令營延續適應性藝術的主軸，透過合理調整的藝術課程活動，滿足身心障礙學生個別化需求與學習挑戰，除了安排繪畫的藝術創作體驗，也有實際接觸植栽的園藝創作並感受植物無限的生命力。身心障礙和一般生的跨校同學們，在營隊的活動中彼此多有交流互動，是很難得的學習經驗，也是教育部推動普特融合及扶持弱勢身心障礙者教育的初衷。