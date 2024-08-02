台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

土耳其射手大叔誓言再戰2028奧運！霸氣自曝零裝備原因：我不需要

▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec（右），出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配卻奪下銀牌，在網路上爆紅，接受土耳其當地媒體訪問後，解釋零裝備出賽的原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec（右），出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配卻奪下銀牌，在網路上爆紅，接受土耳其當地媒體訪問後，解釋零裝備出賽的原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

土耳其51歲射手大叔Yusuf Dikec，和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下本屆巴黎奧運的混合團體10公尺空氣手槍項目銀牌，因為幾乎零輔助裝備的模樣，以及神色自若的自信神情，讓他一瞬間在全世界爆紅。有土耳其當地媒體對Yusuf Dikec進行採訪，他解釋因為自己是使用兩隻眼睛射擊，所以才不需要那些輔助裝備。同時，這位射手大叔也誓言，將再戰2028年洛杉磯奧，目標是奪下金牌

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▲土耳其51歲設籍選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
輕裝上陣射擊　奪下銀牌後爆紅

Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan在混合團體10公尺空氣手槍項目，預賽射出582分的最高分，闖入金牌戰後，不敵塞爾維亞組合，但仍收穫1面銀牌，是個人生涯首面奧運獎牌。

輪到Yusuf Dikec射擊時，眼見他左手插進口袋，配戴著一般人使用的眼鏡，用了樸素的入耳式耳塞，甚至穿著的T恤也相對輕便，這一幕讓他在全世界的社群媒體上爆紅，甚至有網友笑稱他可能以前是「殺手」。

事實上，Yusuf Dikec是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。2001年後才正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一

▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，幾乎沒有佩戴裝配引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自IG）
▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，和搭擋Şevval ïlayda Tarhan，聯手拿下混合團體10公尺空氣手槍項目銀牌，其實真的是名退役軍官。（圖／翻攝自IG）
不用裝備射更準　手插口袋不是為裝酷

根據土耳其當地媒體《Radyo Gol》的報導指出，Yusuf Dikec解釋了零裝備出賽的原因，「大部分選手都用一隻眼睛射擊，但我是用兩隻眼睛，所以我不需要那些裝備我做了很多研究，相信用兩隻眼睛射擊比較好，所以我沒有使用那些裝備。」

另外，關於左手插進口袋及看似悠閒的站姿，Yusuf Dikec澄清道：「射擊的時候一手插在口袋，跟美感沒有關係，手插口袋，能讓我在射擊時感覺更有動力，且更舒適。」而站姿則是為了讓身體保持平衡，進入專注狀態

現年51歲的Yusuf Dikec也提點年輕人，這次奪下銀牌，是他24年來努力的結果，因此堅持努力訓練，一定可以有好的回報。最後，他表示自己的目標仍然是金牌，並誓言將再戰2028年洛杉磯奧運，屆時也勢必將再次成為大眾關注的焦點




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