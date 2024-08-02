土耳其射手大叔誓言再戰2028奧運！霸氣自曝零裝備原因：我不需要

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Yusuf Dikec和搭擋Şevval ïlayda Tarhan在混合團體10公尺空氣手槍項目，預賽射出582分的最高分，闖入金牌戰後，不敵塞爾維亞組合，但仍收穫1面銀牌，是個人生涯首面奧運獎牌。
輪到Yusuf Dikec射擊時，眼見他左手插進口袋，配戴著一般人使用的眼鏡，用了樸素的入耳式耳塞，甚至穿著的T恤也相對輕便，這一幕讓他在全世界的社群媒體上爆紅，甚至有網友笑稱他可能以前是「殺手」。
事實上，Yusuf Dikec是一名退役軍官，曾就讀安卡拉的憲兵軍校，也效力過土耳其國家憲兵隊，最後以「憲兵總司令部上級軍曹」的身分退役。在2001年後才正式投入射擊運動賽事，本次巴黎奧運已是他第5次踏上五環殿堂，或許也是神情能如此自在的原因之一。
不用裝備射更準 手插口袋不是為裝酷
根據土耳其當地媒體《Radyo Gol》的報導指出，Yusuf Dikec解釋了零裝備出賽的原因，「大部分選手都用一隻眼睛射擊，但我是用兩隻眼睛，所以我不需要那些裝備。我做了很多研究，相信用兩隻眼睛射擊比較好，所以我沒有使用那些裝備。」
另外，關於左手插進口袋及看似悠閒的站姿，Yusuf Dikec澄清道：「射擊的時候一手插在口袋，跟美感沒有關係，手插口袋，能讓我在射擊時感覺更有動力，且更舒適。」而站姿則是為了讓身體保持平衡，進入專注狀態。
現年51歲的Yusuf Dikec也提點年輕人，這次奪下銀牌，是他24年來努力的結果，因此堅持努力訓練，一定可以有好的回報。最後，他表示自己的目標仍然是金牌，並誓言將再戰2028年洛杉磯奧運，屆時也勢必將再次成為大眾關注的焦點。
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