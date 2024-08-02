外資首檔債券ETF！大華銀投信00959B預計8/8開募、發行價10元
市場預期美國降息時機點落在9月，債券市場ETF市場也變得熱鬧。繼群益、兆豐、永豐陸續宣布發行債券ETF後，新加坡前3大銀行大華銀行旗下的大華銀投信，1日宣布大華投等美債15Y+（00959B）已獲主管機關核准，預計8/8到8/14間募集，發行價10元，採月配息並有收益平準金機制，為首檔由外資投信發行的債券ETF。
記者魏妤庭／台北報導
美國聯準會（Fed）今（2024）年可能調降基準利率，加上美國總統大選增添變數，使近期債券價格走勢呈推升趨勢。看準降息前長天期債券佈局良機，大華銀投信在台推出00959B，追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。
00959B的前10大成分債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業，例如特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率。
00959B經理人郭修誠表示，美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近5年平均價格。在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大。
郭修誠強調，即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。00959B透過篩選機制找出票面利率前10%的債券，讓投資人有機會領到較高利息。再加上市場目前少見的月底除息設計與平準金，值得投資人作為核心資產配置的好選擇。
※【NOWnews 今日新聞
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