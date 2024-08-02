膠帶綁手貼嘴關進小黑屋、甩人肉陀螺　台中6家長控幼兒園疑虐童

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由於施暴的小班老師是中班資深老師的助理，她覺得不對勁，一問才知，先前因中班孩子回家控訴被打頭，家長調監視器，錄到中班老師出手推學生，已經自行離職，園方並未通報教育局，該名施暴老師極可能順利轉到其他園所，繼續不當對待孩子。
家長懷疑事情不簡單，聯絡其他家長，追問下多名孩子說學校裡有小黑屋，若是不聽話，就會被老師關進有魔鬼和幽靈的小黑屋或是廁所；還模仿雙手被綁起來時，以口就碗、像貓狗般吃飯的樣子。一位爸爸說，孩子敘述這些經歷後，驕傲地告訴爸媽「我在學校很勇敢！」令他一陣揪心，哽咽問「一個4歲小孩需要在學校勇敢什麼？」
另一位媽媽說，孩子回家不敢提學校任何事，只要她開口問，就生氣喊「不要再問了，沒有就是沒有」！得知真相後，她懷疑孩子過去承受多少毒害卻不敢講，小小心靈已烙下傷痕。
張家銨指出，家長們發現孩子躁動、夜哭，連白天都不敢獨自在家裡上廁所，彼此聯繫後，目前已有6位家長到派出所做好筆錄，但最早拍到監視器畫面的家長和另名早已離職的老師，竟收到幼兒園存證信函，園方還對外宣稱部分家長已撤告、企圖帶風向，逼得家長今天不得不站出來說明事實。
更令人不解的，是家長7月28日自行通報市府1999專線、29日向警方報案當天，教育局尚未到園方進行審查，竟主動發布新聞稿曝光此事，強調會嚴查該案。張家銨問，當時市長盧秀燕、教育局長蔣偉民還在美國，如此大張旗鼓做預告，是在提醒該園所，該收的、該串證的趕快做嗎？
媒體於記者會後打電話給被指控的園所，潘姓負責人表示相關監視畫面已經交給教育局，便不再回答其他問題。
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