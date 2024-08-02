台灣9選手確定領到「奧運獎金」！創中華隊史最佳成績：免等獎牌

奧運桌球／日韓美少女賽後的眼淚很動人　4年1次的奧運是殘酷童話

▲日、韓兩大桌壇美少女在巴黎奧運女子單打8強戰相遇，24歲的平野美宇是「老牌」天才少女，也是中國最早開始關注的一批日本天才女將，20歲的申裕斌則是天賦極高的韓國後起之秀，兩人這次碰頭，打出一場彗星撞地球般的史詩之戰，最終申裕斌以4：3驚險打進4強。（圖／美聯社／達志影像）
▲日、韓兩大桌壇美少女在巴黎奧運女子單打8強戰相遇，24歲的平野美宇是「老牌」天才少女，也是中國最早開始關注的一批日本天才女將，20歲的申裕斌則是天賦極高的韓國後起之秀，兩人這次碰頭，打出一場彗星撞地球般的史詩之戰，最終申裕斌以4：3驚險打進4強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

日、韓兩大桌壇美少女在巴黎奧運女子單打8強戰相遇，24歲的平野美宇是「老牌」天才少女，也是中國最早開始關注的一批日本天才女將，20歲的申裕斌則是天賦極高的韓國後起之秀，兩人這次碰頭，打出一場彗星撞地球般的史詩之戰，最終申裕斌以4：3驚險打進4強。賽後，少女們都釋放情緒痛哭一場，讓肅殺、緊張的賽場多了一些感性的氣息。

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日韓雙星對決　申裕斌拒被逆轉

申裕斌這場比賽開局火燙，在發接發上面完全壓制對手，接連以11:4、11:7、11:5直落三聽牌，這時候平野美宇申請暫停，出去換了一件球衣緩一緩，說也神奇，在那之後她彷彿完全變了個人，打得更堅決、更篤定、更有信心，以11:7、11:8、11:9連下3局，總局數3：3，戰成平手了。

申裕斌經歷對手猛烈反撲，暫停時吃了根香蕉緩緩，決勝局4：0開局，但桌壇學姊平野後勁十足也追趕了上來，而且率先取得兩個賽點，可惜皆未能把握，反而是年紀更小的申裕斌在第一個賽點就拿了下來，以13：11結束戰鬥。

美少女們痛哭　奧運是選手們的終極舞台

賽後兩人都淚流滿面，這是運動競技充滿遺憾的迷人之處。4年一度的奧運，其中包含著多少選手的青春在裡面，桌球選手生涯顛峰期較短，日、韓都是桌球大國，錯過這一次下次的不知道4年後還能不能回來，因此大家都很珍惜。

平野美宇說，「要獲得奧運單打參賽權很困難，所以我認為這可能是我的第一次、也是最後一次。我努力讓自己不要後悔。但我的努力還不夠，我現在別無選擇，只能在團隊賽中更加努力爭取獎牌。」

平野也強調，這種0：3落後的比賽，若是在平時她就已經崩潰了，但因為是奧運，所以她要自己堅強起來繼續面對，打出無悔的比賽。兩人賽後痛哭的情緒可能不同，但應該都是釋放的、痛快的。

▲平野美宇說，「要獲得奧運單打參賽權很困難，所以我認為這可能是我的第一次、也是最後一次。我努力讓自己不要後悔。但我的努力還不夠，我現在別無選擇，只能在團隊賽中更加努力爭取獎牌。」（圖／美聯社／達志影像）
▲平野美宇說，「要獲得奧運單打參賽權很困難，所以我認為這可能是我的第一次、也是最後一次。我努力讓自己不要後悔。但我的努力還不夠，我現在別無選擇，只能在團隊賽中更加努力爭取獎牌。」（圖／美聯社／達志影像）

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