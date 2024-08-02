奧運桌球／日韓美少女賽後的眼淚很動人　4年1次的奧運是殘酷童話

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申裕斌這場比賽開局火燙，在發接發上面完全壓制對手，接連以11:4、11:7、11:5直落三聽牌，這時候平野美宇申請暫停，出去換了一件球衣緩一緩，說也神奇，在那之後她彷彿完全變了個人，打得更堅決、更篤定、更有信心，以11:7、11:8、11:9連下3局，總局數3：3，戰成平手了。
申裕斌經歷對手猛烈反撲，暫停時吃了根香蕉緩緩，決勝局4：0開局，但桌壇學姊平野後勁十足也追趕了上來，而且率先取得兩個賽點，可惜皆未能把握，反而是年紀更小的申裕斌在第一個賽點就拿了下來，以13：11結束戰鬥。
美少女們痛哭 奧運是選手們的終極舞台
賽後兩人都淚流滿面，這是運動競技充滿遺憾的迷人之處。4年一度的奧運，其中包含著多少選手的青春在裡面，桌球選手生涯顛峰期較短，日、韓都是桌球大國，錯過這一次下次的不知道4年後還能不能回來，因此大家都很珍惜。
平野美宇說，「要獲得奧運單打參賽權很困難，所以我認為這可能是我的第一次、也是最後一次。我努力讓自己不要後悔。但我的努力還不夠，我現在別無選擇，只能在團隊賽中更加努力爭取獎牌。」
平野也強調，這種0：3落後的比賽，若是在平時她就已經崩潰了，但因為是奧運，所以她要自己堅強起來繼續面對，打出無悔的比賽。兩人賽後痛哭的情緒可能不同，但應該都是釋放的、痛快的。
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