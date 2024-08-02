高雄氣爆10週年 他挖出陳菊「過去1承諾」嘆：10年過去了
高雄氣爆7月31日滿10周年，高雄市長陳其邁在臉書貼文表示，「氣爆10年，我們沒有忘記、我們記取教訓」，我們是團結的高雄人，會和這座城市一起，堅強地走下去」，並指出氣爆後除了強化OPS管線辦公室的功能，也期待可以媒合智慧科技公司與石化業的大廠，大家共同合作，以智慧石化、智慧管線的方式來落實管線安全。對此，作家「漂浪島嶼」在臉書發文提及，前高雄市長陳菊曾宣示，要將高雄市地底下，所有石化管線遷移，如今已經過去10年了。
記者王德蓉／綜合報導
陳其邁在臉書指出，「十年前的今夜，是所有高雄人永遠記得的夜晚。十年後的今夜，我們沒有忘記，我們記取教訓」，市府成立「管線安全辦公室（OPS）」，365天、24小時執勤、監控管線運作狀況，建立跨局處與企業單位即時通報系統。一旦有可疑狀況，立即停止運作，並出動消防、環保等專業單位至現場掌握情形。近期也結合AI科技，推動「智慧石化」管理機制，建立「3D管線路徑數據圖資系統」強化偵測、應變與決策的效率。每年針對業者辦理管線維運查核、教育訓練及災害防救演練等工作，保障作業同仁跟市民的安全。最重要的，市府逐步推動石化產業與石化管線的遷移及減少，預計可減少工業管線長度111公里，管線行經之里減少82個。
不過漂浪島嶼1日在臉書發文，並附上當年高雄氣爆災後的路面照片，文內提及陳菊曾喊：「要將高雄市地底下，所有石化管線遷移！」讓他無奈感嘆「如今10年了！」