台積電效應！台對外併購創高　「外熱內冷」地緣政治風險成關鍵

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《財訊》雙週刊指出，不只是內行看門道，外行看熱鬧也不少。從谷歌觀察搜尋熱度的工具Google搜尋趨勢（Google Trend）可發現，台灣「併購」一詞的搜尋量在2024年5月來到近10年新高。
併購風潮！全球看好今年成長
從貝恩管顧（Bain & Company）所發布的《二○二四年上半年併購報告》顯示，上半年全球併購交易總額較去年同期成長21％。其中科技產業在交易總額上成長超過8成，金融業與能源業也分別有27.3％與26.5％的成長。另外電信、零售雖然併購規模較小，但交易總額成長幅度也將近5成。
另外在亞太地區，私募股權併購的動向也值得關注。根據倫敦證交所今年第二季全球投資銀行季報（Global Investment Banking Quarterly Review），亞太地區（不含日本）併購金額雖然在上半年同比下降23.68％，私募股權併購卻逆勢成長15.1％。例如位於香港的BPEA八號私募股權基金（BPEA Private Equity Fund VIII），就以30億美元收購美國資訊諮詢企業Perficient，位居上半年亞太地區（不含日本）金額第6大併購案。
雖然尚無台灣併購市場上半年統計，資誠會計師事務所的《二○二四台灣併購白皮書》針對產業機構的問卷顯示，55％受訪者認為併購交易價格將較去年成長，68％認為併購市場會比去年更熱絡。
從併購行為類別來看，《財訊》雙週刊分析，海外併購占大宗，在2024年第一季的台灣併購交易中占61％，勝過國內併購（32％）與外資併購台資企業（7％）。
《二○二四台灣併購白皮書》作者之一、普華國際財務顧問公司執行董事周容羽分析，上半年台灣對外併購的其中一項動能，與台積電赴日設廠的帶動效應有關。由於日本大量補助同時，也會要求半導體供應鏈在地化，「再加上日本匯率處在低點，確實促使半導體客戶選擇併購作法來布局日本。」
另一方面，日本成為台灣併購熱點的另一個原因，則與公司治理相關。周容羽認為，東京證券交易所要求股價淨值比小於一的上市公司提出改善計畫，促使日本財團低價出清「折扣品」，併購活動因而熱絡起來。
儘管全球科技併購規模大幅成長，但國際企業對台灣市場似乎卻步不前。安侯建業執行董事暨顧問部副營運長張維夫推測，背後可能有幾個因素。
首先，美國聯準會利率政策不確定性，關係到資金取得成？第二，地緣政治風險等考量，一度讓外資卻步。不過，一家主要業務內容涵蓋併購的國際法律事務所指出，這個情況在輝達執行長黃仁勳來台引發AI熱潮、喊出「台灣是全球AI中心」後，情勢已經有些改變，「外界開始覺得台灣好像沒有這麼危險了，所以我們期待接下來，國外併購案會愈來愈多。」
外資疑慮！下半年有機會轉向
第三，台灣股市表現今年勇冠全球，指數持續創新高，也墊高公司期待的交易金額，同時也可能會降低被收購的意願。第四，除了市場考量，「家族思維」也是變數之一。
張維夫觀察，台灣公司有7成為家族企業，在「守護祖產」情感之下，即便部分企業二、三代無意接班，也不願出售獲利，以免被戴上「不孝子」、「敗家子」的帽子。他惋惜地說，「我們不一定要跟股票談戀愛，在有價值的時候出場，反而有助於資產的重新配置。」除了希望外資更理解台灣價值，他也期待台灣企業主也能用更開放的心態思考併購。
然而產業界預期的併購潮何時發生？根據《財訊》雙週刊報導，張維夫坦言，5月起併購相關工作量就有明顯增加。但能不能談成？他坦言還是要看聯準會何時降息。以市場目前的共識，也就是第四季來看，「24年這一年不一定會好太多，但是併購潮會延續到明後年開始發酵。」
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