挑準入住時機！哈馬斯領袖「踏入飯店」遭炸死 炸彈2個月前裝好
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）政治領袖哈尼雅赴伊朗參加新總統就職典禮，卻在7月31日於伊朗下榻的飯店遭暗殺身亡。有消息指出，哈尼雅下榻的飯店早在2個月前就被安裝好炸彈，在他入住的當下從遠端引爆。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，哈馬斯副主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）近日前往伊朗參加伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的就職典禮，沒想到隔天就在下榻的飯店裡遇襲身亡。據了解這次行動的消息人士稱，早在哈尼雅入住前2個月，爆炸裝置就被隱藏在飯店的房間裡，並在他進入房間後透過遠端引爆。
有3名伊朗官員透露，這次的襲擊讓伊朗革命衛隊（IRGC）相當尷尬。因為此次哈尼雅下榻的飯店是由革命衛隊經營。
雖然伊朗官方媒體和哈馬斯先前表示，哈尼雅是遭到從大樓外發射的飛彈擊中後喪命，將這起事件的禍首歸咎於以色列，也有消息稱，飛彈可能從無人機或戰機上發射。不過以色列要如何避開伊朗防空系統對德黑蘭實施空襲也引發質疑。
此外，伊朗官員表示，雖然爆炸震碎了窗戶、部分外牆崩落，但對整體建築物的破壞相當小，不像是從外部遭導彈擊中。
有中東官員表示，這場襲擊是針對哈尼雅的縝密計畫，需要數個月的規劃和監視行動才有可能成功。