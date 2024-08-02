把握週末好天氣！父親節全台有雨 氣象署：下週颱風有機會生成
週末好天氣大家要把握！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今（2）日午後雷陣雨仍會在西半部地區發生，明後兩天（8/3、8/4）環境轉乾，降雨減少，下週一（8/5）起水氣增加，下週三和下週四父親節（8/7、8/8）降雨範圍較廣，尤其是午後各地都有機會出現雨勢；而日本南方海面可能有熱帶系統發展，氣象署將持續觀察。
記者張志浩／綜合報導
黃恩鴻指出，今天天氣高溫炎熱，各地高溫普遍在攝氏35至36度，東半部攝氏33至34度，午後南部近山區及其他山區有局部短暫雷陣雨，氣象署目前也針對「15縣市」發布高溫資訊，其中台北市、台東縣要小心連續攝氏36度以上氣溫出現的可能。
黃恩鴻表示，週末兩天為西南風環境，各地為多雲到晴，清晨至上午「海陸風」影響，中南部地區有局部短暫陣雨，不過環境稍微轉乾，午後大致上只有大台北、中南部地區及其他山區有「零星短暫雷陣雨」。
下週一起水氣稍增加，環境轉不穩定，苗栗以南地區全天不定時有「局部短暫陣雨或雷雨」，午後新竹以北地區及東半部山區有「局部短暫雷陣雨」。下週三、下週四降雨範圍更廣，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區都有「局部短暫雷陣雨」，清晨至上午間中南部地區仍有局部短暫陣雨。
此外，黃恩鴻說明，台灣附近至日本南方海面為「大低壓帶」，這樣的環境極度不穩定，也容易有颱風、熱帶性低氣壓等系統出現，不過還需要一段時間觀察，下週暫時「沒有颱風侵台訊號」，且就算颱風生成，位置也距離台灣較遠，預估不會有直接影響。