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被「燦友友」提告不起訴　凌濤酸：鄭文燦告我3次自己先進看守所

▲桃園市議員凌濤日前遭到趙正宇提告妨害名譽不起訴。（圖／資料照片）
▲桃園市議員凌濤日前遭到趙正宇提告妨害名譽不起訴。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤2023年指控前立委趙正宇涉土地仲介，趙收佣金逃稅遭提告妨害名譽，1日桃園地檢署發出不起訴處分書，凌濤今（2）日在臉書貼文表示，自己還要再走一趟地檢署，因為鄭文燦提告違反選罷法的部分雖然同樣不起訴，不過鄭文燦選擇上訴，只是重點是鄭文燦告自己三次，現在鄭文燦自己人在看守所。

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凌濤表示，就在他準備到桃檢出席「鄭文燦告訴選罷法但不起訴確定，鄭文燦又上訴發回再議」之偵查庭，燦系浪費司法資源到極致，無人能出其右；巧的是就在1日，自己又收到了檢驗八德立委參選人趙正宇「土地仲介、逃漏稅」被他濫訴的「不起訴書」。載明檢驗基於公益、且有憑有據，維護民主社會言論自由而有此判定。也提及立法委員之良窳對國家社會具有廣大深遠影響，可受公評。

凌濤說，還記得趙正宇在立法院對著媒體追問，怒嗆自己的畫面。當時大家一絲一毫沒有在怕，儘管他放馬過來。重點是鄭文燦告自己三次，現在鄭文燦自己人在看守所。燦系子弟兵，張肇良關說違建遭到羈押。燦友友趙正宇受到鄭文燦大力相挺，民進黨甚至禮讓選舉，惟遭他的檢驗，不敢明目張膽將趙列入「民主大聯盟」，只敢傾力暗挺。燦系議員幾乎集體噤聲、全數跳船了。

凌濤強調，無論如何，為了市民的檢驗，都會堅持到底。

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