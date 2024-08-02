昨日漲點全吐回！台股午盤下殺800點 創盤中第4大跌點、再破季線
美國股市昨（1）日慘遭血洗，其中費半指數大跌逾7%，拖累今（2）日台北股市開盤重挫500.9點、以22141.2點開出，隨後在電金傳全面走跌之下，盤中跌幅擴大，一度來到21815.9點、下跌826.2點，創下歷史盤中跌點第四大，午盤則是下跌781.41點3.45%，來到21860.69點，失守5日線、季線。此外，台股今日收週線。
記者陳郁柔／台北報導
大盤重挫800點之際，中小行股也同步走低，櫃買指數午盤5.67點或2.12%，來到261.24點，失守5日線、季線。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：昆盈、鴻海、新光金、群創、上曜；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、昆盈、廣達。
權值股全面重挫，台積電以918元開出，下跌42元，跳空摜破季線關卡，沒想到盤中賣壓持續加大，午盤下跌46元或4.79%，來到914元，再創6月中以來新低表現；鴻海開盤下跌10元、以192.5元開出，午盤下跌12元或5.93%，來到190.5元，失守季線關卡；聯發科以1130元開出，午盤下跌75元或6.36%，來到1105元。
台積電重挫也引發半導體股資金大逃殺，類股指數下跌逾4.6%，采鈺逼近跌停、下跌9.7%，立積下跌逾7%，聯鈞、京元電子、矽力-KY、日月光投控下跌逾6%，力成、世芯-KY、祥碩、新唐、天虹、晶相光下跌逾5%。