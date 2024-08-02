限5天！7-11中元餅乾買一送一　全家「一堆冰棒、泡麵」也買1送1

全家霜淇淋千千聯名來了！「是芭樂系」搭木瓜牛奶　今起買一送一

▲全家霜淇淋開賣新口味「是芭樂系」，雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋開賣新口味「是芭樂系」，雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋新口味來了！再度攜手百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」，於8月6日起開賣新口味「是芭樂系」，雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」，今（2）日起限時三天還有霜淇淋買一送一優惠，部分門市有機會提早更換新口味，想要半價嚐鮮的快衝一波。

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全家再度攜手百萬美食YouTuber千千與其品牌「水水灶咖」，聯名推出全新口味「是芭樂系」，俏皮地以日文「素晴らしい(subarashi)」諧音命名，選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味。

記者實際品嚐，若是喜歡傳統宴客、熱炒店的芭樂汁，這個口味絕對不要錯過，滿滿的芭樂香氣，加上帶有微酸，口感是清爽不膩的雪酪口感，相當適合夏季消暑。

▲▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家再度攜手百萬美食YouTuber千千與其品牌「水水灶咖」，聯名推出全新口味「是芭樂系」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋雙口味則是搭配，近兩年熱銷前三名的水水灶咖聯名「木瓜牛奶霜淇淋」回歸（圖／記者鍾怡婷攝）
雙口味則是搭配，近兩年熱銷前三名的水水灶咖聯名「木瓜牛奶霜淇淋」回歸，以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，一口就能享受果香及奶香，喜歡木瓜牛奶口味的消費者千萬別錯過。

今起至8月4日霜淇淋不限支付方式、口味買一送一。此外，8月6日起至6月8日還有隨買跨店取5支188元快閃優惠，嘗鮮別忘抓緊優惠時間。

7-11則是推出2款甜點新品「北海道生乳捲」與「紅烏龍達克瓦茲」，紅烏龍達克瓦茲內餡添加在地烏龍茶粉增添濃郁香氣、北海道生乳捲蛋糕體則是添加日本昭和蛋糕粉、搭配內餡使用北海道十勝鮮奶油，奶香濃郁。

另有2款日本直輸來台的「日本烤布蕾風味舒芙蕾夾心」與「日本烤布蕾風味爆餡泡芙」，搭上話題烤布蕾熱潮，甜蜜入口幸福感加倍。

▲7-11則是推出2款甜點新品「北海道生乳捲」與「紅烏龍達克瓦茲」。（圖／7-11提供）
▲7-11則是推出2款甜點新品「北海道生乳捲」與「紅烏龍達克瓦茲」。（圖／7-11提供）
▲7-11則是推出2款甜點新品「北海道生乳捲」與「紅烏龍達克瓦茲」。（圖／7-11提供）
▲另有2款日本直輸來台的「日本烤布蕾風味舒芙蕾夾心」與「日本烤布蕾風味爆餡泡芙」。（圖／7-11提供）

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