蔡阿嘎斷捨離成功！坐鎮蘿拉舊辦公室 粉絲爆笑：記得先淨化
百萬YouTuber蔡阿嘎日前大動作開除旗下工作室的資深員工蘿拉，並將其告上法院，控訴對方使用「AB合約」詐財高達8位數。徹底撕破臉的蔡阿嘎在影片中坦言，不希望她再踏進辦公室，並親手收拾原本蘿拉使用的空間。沒想到，蔡阿嘎近日在社群平台分享入住辦公室的好消息，PO在辦公室內開心比讚的照片，讓看到的粉絲們忍不住笑喊：「記得淨化一下！」
記者史平旭／綜合報導
蔡阿嘎興奮的臉書寫下：「斷捨離之後嘎哥在哈佛工作室裡，終於有專屬自己的辦公室了！」並曬出一張露出爽臉站在辦公室比讚的照片，他表示自己雖然1個月進辦公室的時間不多，但也終於有辦公室了。畫面中的空間即使沒有什麼明顯的特徵，但還是有眼尖的粉絲發現，蔡阿嘎的「新辦公室」正是蘿拉以前使用過的，本來擔心會有芥蒂的粉絲們看到蔡阿嘎似乎非常滿意新辦公室，也紛紛在留言區祝福他忘掉過去，有一個新的開始。
日前，蔡阿嘎與妻子二伯在「蘿拉事件後」，發布了一支「幫離職員工斷捨離」的影片，兩人親自前往蘿拉昔日辦公室和員工宿舍，替蘿拉打包收拾私人物品，並寄到對方的戶籍地。影片中，蔡阿嘎與二伯在整理時，竟發現消失的公司資料與眾多公關品、精品紙袋，宿舍的電視、音響也不翼而飛。此外二伯還找出自己親手寫給蘿拉的小卡片，心寒的她看也不看直接揉爛丟入垃圾袋，看到的粉絲也忍不住再次大罵：「根本是用真心換絕情！」、「搬辦公室前已定要記得淨化！」