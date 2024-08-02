奧運羽球／為了不當兵拚了！韓國球員累到嘔吐　「徐歐巴」被雙殺

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在另一場比賽中，中國「雅思」鄭思維／黃雅瓊擊敗了日本「東渡」東野有莎／渡邊勇大，晉級到金牌戰，連兩屆奧運來爭冠。而他們的對手將從一場「韓國內戰」中產生。由徐承宰／蔡侑玎對上金元昊／鄭娜銀，雙方打滿3局，最終「金銀組合」以21：16、20：22、23：21險勝國家隊隊友，晉級到金牌，將和鄭思維／黃雅瓊爭奪最高的榮耀。
金元昊累到嘔吐 真的拚了
這一比賽進行到一半，可能是因為張力太強、對體能消耗太大，金元昊一度神情痛苦，並請工作人員給他一個袋子，之後他直接在場邊就吐了出來，所幸並沒有大礙，調整後和鄭娜銀繼續奮戰，最終歷經3局考驗擊敗對手。
25歲的金元昊，目前還沒有履行兵役，根據南韓兵役法規定，若是在奧運奪得獎牌、或是在亞運拿到金牌，就可以免除兵役，只要入伍進行4周的新訓，並完成公共服務544小時，就不用當兵。桌球選手林鍾勳本來再過約3周就要入伍，但他就是因為在桌球混雙項目奪牌，所以得以免除兵役。
徐歐巴好累 雙線出擊卻都無緣爭金
本屆奧運徐承宰一樣是雙線出擊，而且男雙和混雙都打進了四強，對他體能是一大考驗。不過去年在世錦賽上，他撐過了這道難關，男雙／混雙兩個項目都奪下金牌，成為雙料世界冠軍。
徐承宰體能出色，而且年少成名，過去也曾來台灣參加過比賽，在韓國國內很有人氣、國外知名度也很高，被球迷親切地稱為「徐歐巴」。可惜這一次他時不我予，男雙輸給了丹麥組合，混雙輸給了同胞「金銀組合」，都沒有機會爭金。
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