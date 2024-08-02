柯文哲稱「圖利不違法」被酸爆！媒體人還原逐字稿 建議柯這樣做
民眾黨主席柯文哲日前接受專訪，談到在台北市長任內遭質疑的「京華城案」，他脫口說，「對啦圖利！但哪個地方不合法？」遭批法律素養有問題。柯文哲自己則喊冤，說媒體斷章取義。不過當天專訪他的資深媒體人黃光芹也說，「在我看來，柯並非失言，只是語速過快，在關鍵字眼上，容易遭人誤解或斷章取義。」
記者何哲欣／台北報導
還原當天的逐字稿，黃光芹提到新竹縣長楊文科被起訴，以及京華城案的差別。柯文哲說，楊文科被起訴，「還有一點，最慘的，他的工務處長拿錢，拿錢這個你就很難解釋，而且工務處長被抓到又咬說楊文科指示，所以這樣一下來就很難。我這邊、我這邊是這樣，第一，我那些案子是有都市計畫委員會、都市設計審議委員會、三個專案小組，再加都發局的官員，全部都有會議紀錄，然後這樣一路開下來，我跟你講，如果說有問題啦吼，那你打算抓誰，至少50個人，你意思說這50個人全部被收買？」
柯文接著說，「這不太一樣啊，不是啊，這不一樣就是說，他是一個…而且到現在為止，也沒有去查到什麼金流，也沒有出來反咬說這是誰指示的、也沒有，而且敢去的…從那個都發局的官員到那個局長，每一個都敢跟議員對打，呵呵呵，說他合法的，他是依法行政，所以是這樣啦，京華城如果你要辦的話，你先問第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法，他說圖利，『我說，對啦圖利！哪個地方不合法？』講不出來嘛，啊他說這個廠商會賺到錢，這個奇怪了。」
黃光芹在臉書說，「在我看來，柯並非失言，只是語速過快，在關鍵字眼上，容易遭人誤解或斷章取義。如果知道外界一向用放大鏡看他，他應該學會放慢語速，並且注意在闡述敏感之事時，盡量加上主詞。例如：在『對啦』之後，如果加上主詞和受詞，對啦，『你』說『我』圖利…，就比較完整了。」