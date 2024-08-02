Stray Kids高雄演唱會票價出爐！花1800元就能入場 8／9早上開賣
韓團Stray Kids由方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N等人組成，他們將於11月2日登上高雄世運主場舉辦《Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG》演唱會，詳細票價、搶票日今（2）日一併公開，最貴7800元、最便宜1800元，8月9日上午11點在「拓元售票系統」開賣。
記者陳雅蘭／綜合報導
Stray Kids是「JYP娛樂」旗下男團、TWICE的師弟團，於2018年3月出道，原本成員有9人：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍，在2019年宇珍則因為個人因素退團，Stray Kids目前為8人體制繼續活動，代表作《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》在YouTube都有超過1億瀏覽，紅遍國際。
Stray Kids來台消息一出，高雄市長陳其邁也發文證實，他表示：「你敲碗很久的！高人氣韓團Stray Kids，首度登上高雄世運！歡迎全球的STAY們（粉絲名）來到最佳場地『高雄世運』，親身感受創作與唱跳實力兼具、紅遍國際的SKZ（Stray Kids官方簡稱）的強大魅力！」
《Stray Kids World Tour <dominATE KAOHSIUNG》
演出日期：2024年11月2日（六）19：00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
演出票價：
7800元（VIP）、5800元、4800元、3800元、3300元、2800元、1800元
售票日期（採2階段）：
2024年8日8日（日）11：00 – 23：59（Live Nation Taiwan 會員預售）
2024年8月9日（五）11：00（正式開賣）
售票系統：拓元售票